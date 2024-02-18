"Дивитися в кришталеву кулю": Пісторіус закликав НАТО готуватися до найгіршого сценарію війни з РФ

Військові розвідки та уряди багатьох західних країн розробляють гіпотетичні варіанти російського нападу на територію НАТО. Міністр оборони Німеччини вважає, що вторгнення РФ відбудеться через п'ять або вісім років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Європу і НАТО готуватися до "найгіршого сценарію" можливої війни з Росією. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Німецький міністр попередив про наслідки поразки України не тільки для Європи, а й для США. Повномасштабне вторгнення в Україну загрожує міжнародному порядку в цілому, додав він.

"Менша безпека в Європі означає меншу безпеку для Сполучених Штатів. Ми не повинні сприймати свободу як щось само собою зрозуміле. Потрібно захищати її за необхідності", — наголосив Пісторіус.

Пісторіус пояснив, що не знає точно, чи нападе Росія на Європу.

"Мені не подобається дивитися в кришталеву кулю. Я не можу передбачити, коли станеться напад на територію НАТО. Можливо, це станеться через п'ять-вісім років", — підсумував він.

Нагадаємо, британська військова розвідка нещодавно попередила про досить імовірний ризик широкомасштабного військового конфлікту Росії з НАТО. Оборонний сектор РФ за останній рік розвивався з несподіваною для багатьох швидкістю.

Україні у 2024 році не варто чекати запрошення вступити до НАТО. Головним пріоритетом Альянсу є надання допомоги для забезпечення безпеки України, а не формальне запрошення.