ЗС РФ почали наступ одразу на трьох напрямках через затримку західної допомоги, — ISW

Аналітики вважають, що російські війська спробують скористатися двома можливостями, що відкрилися після початку одночасних наступальних операцій — часом перед весняною відлигою та неоднозначною динамікою надання західної допомоги.

Несвоєчасна західна допомога дала змогу російським військам розпочати наступ одразу на трьох ділянках фронту одночасно. Про це у своєму звіті за 18 лютого пише Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 18 лютого російські війська проводили щонайменше три наступальні операції:

уздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямку Куп'янська та Лиману;

в Авдіївці та навколо неї;

поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Після виведення українських військ з Авдіївки та заяви Росії про контроль над усім містом, ISW і кілька українських і західних джерел оцінили, що затримки із західною безпековою допомогою, а саме артилерійськими боєприпасами і критично важливими системами ППО, не дозволили українським військам захистити Авдіївку від російських наступальних дій.

"Критична нестача техніки, що поставляється Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська скоротити кількість матеріальних засобів на всьому фронті, що, ймовірно, спонукало російські війська скористатися ситуацією і почати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки", — констатували аналітики.

Фото: ISW

Як наголосили експерти, російські війська розпочали наступ за межами Авдіївки — вздовж кордону Харківської та Луганської областей від початку січня 2024 року та в західній частині Запорізької області протягом останніх 48 годин. Водночас у звіті Інституту наголошується, що цей російський наступ може завадити українським військам підготувати особовий склад і техніку для відновлення контрнаступальних операцій.

"Україна постраждає, якщо просто окопається і намагатиметься оборонятися до кінця 2024 року, як вважають деякі західні держави та аналітики", — зауважують аналітики.

Ключові висновки ISW за 18 лютого

Українські сили, на думку аналітиків, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що, ймовірно, призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту.

Російські війська, ймовірно, спробують скористатися двома можливостями, що відкрилися їм після початку одночасних наступальних операцій, — періодом перед настанням весняної відлиги і неоднозначною динамікою надання західної допомоги.

Захоплення Авдіївки після чотирьох місяців інтенсивних наступальних операцій є прикладом того, як російські війська проводять ці операції, що, разом з тим, змушує Україну виділяти людські та матеріальні ресурси для оборонних операцій. Однак, на думку аналітиків ISW, російські війська не продемонстрували здатності досягати значних оперативних успіхів або здійснювати швидкий механізований маневр на великих територіях, і взяття Авдіївки не має розглядатися як демонстрація цієї здатності.

Газета Washington Post повідомила, що Кремль докладає масштабних зусиль із поширення дезінформації в українських ЗМІ із січня 2023 року, що підтверджують нещодавні повідомлення українських офіційних осіб про російські інформаційні операції, які використовують фейкові телеграм-канали для проникнення в український інформаційний простір.

Російська окупаційна влада продовжує використовувати освітні програми як засіб русифікації окупованої України.

Фокус раніше писав, що після захоплення Авдіївки ЗС РФ наступали в напрямку селища Ласточкине Донецької області.

Нагадаємо, 18 лютого аналітики DeepState повідомили, що окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку. Ворог просунувся біля Іванівського на Донеччині та Вербового в Запорізькій області.