На випадок перемоги Трампа: ЄС готує запасний план військової допомоги Україні, — WP

За словами журналістів, перемога Дональда Трампа на виборах може призвести до припинення підтримки України і дозволу Володимиру Путіну дестабілізувати європейський регіон.

Європейські чиновники ретельно моніторять президентську кампанію в США і розглядають альтернативні сценарії на випадок, якщо Дональд Трамп, у разі свого повернення в Білий дім, відмовиться від підтримки України. Про це повідомляє видання The Washington Post,.

"Коли колишній і, можливо, майбутній лідер вільного світу каже, що він буде сидіти склавши руки і спостерігати, як Росія нападе на союзників по НАТО, ми повинні переосмислити, який вигляд можуть мати зобов'язання США щодо Європи та України", — сказав один з європейських чиновників.

За його висловлюванням, "необхідно сподіватися на краще, але готуватися до гіршого".

Співрозмовник видання доповнив, що найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України та дозвіл Путіну дестабілізувати європейський регіон.

Європейські чиновники обговорювали можливість створення пан-континентального доповнення до НАТО, яке співпрацювало б з американськими гарантіями безпеки, але також могло б виступати надійною альтернативою, у разі скасування допомоги США Києву.

Однак навіть ці обговорення проходять в атмосфері серйозних розбіжностей серед союзників.

Так, Франція та Німеччина не можуть досягти згоди щодо того, хто нестиме фінансову відповідальність за цю ініціативу. Країни Східної Європи висловлюють недовіру в рішучість Західної Європи протистояти російським загрозам.

Деякі акцентують увагу на необхідності закріплення зобов'язань з боку США перед майбутніми виборами в листопаді. Високопоставлені американські політики заявляють, що насправді вони мають обмежені можливості впливати на зовнішньополітичні рішення майбутніх адміністрацій.

Існує також відчуття, що, навіть якщо Байден переможе, ситуація у відносинах з Європою зміниться, додає видання.

Нагадаємо, під час виступу в Південній Кароліні Дональд Трамп також заявив, що робить більше для захисту України, ніж чинний президент Джо Байден, який "подарує" Україну Путіну.

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін на запитання про те, хто буде кращим президентом США для Росії — чинний глава держави Джо Байден чи експрезидент Дональд Трамп, відповів: Байден. За його словами, нинішній американський лідер "більш досвідчений і прогнозований".