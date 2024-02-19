ЗС РФ атакували балістикою Україну: вибухи пролунали у двох областях, деталі

Росіяни підняли МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. На перших хвилинах повітряної тривоги вибухи пролунали в Полтаві, Кременчуцькому та Кропивницькому районах.

Удень 19 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою балістичних ракет. Після початку повітряної тривоги вибухи пролунали в Полтавській і Кіровоградській областях. Фокус публікує хронологію обстрілу.

О 12:02 в Повітряних силах попередили жителів Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

"Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області — загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — ідеться в повідомленні.

Через 3 хвилини про загрозу обстрілу балістикою попередили центральні та східні області.

О 12:06 ракетну небезпеку оголосили в усіх регіонах України. У Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області (Російська Федерація).

Вибухи в Полтаві й області

У Telegram-каналі "Полтава Сирена" повідомили про звуки вибухів у Полтаві близько 12:02.

"В укриття всі швидко! Ще летять цілі в нашу сторону", — ідеться в повідомленні.

О 12:06 з'явилося повідомлення про те, що ворожі повітряні цілі направляються в сторону Кременчука. О 12:13 заявили про "гучні звуки" в Кременчуцькому районі.

Кореспондент Фокусу повідомив, що вибухи пролунали на перших хвилинах повітряної тривоги. За його словами, подібні ситуації відбуваються не вперше.

Вибухи в Кропивницькому

О 12:05 журналісти "Суспільного" розповіли про звуки вибухів у Кропивницькому.

У місцевому Telegram-каналі "ХК | Кропивницький" о 12:09 повідомили про удар балістикою по Кропивницькому району. Зокрема, це міг бути приліт корейської балістичної ракети, вважають адміністратори каналу.

Додамо, що на момент виходу публікації в ОВА не повідомляли про вибухи та наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, 17 лютого в ЗМІ повідомили, що під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого по українській інфраструктурі ЗС РФ використали новітні крилаті ракети Х-69.

Того ж дня російські військові атакували Слов'янськ Донецької області. У результаті обстрілу постраждала місцева школа. Окупанти влучили в заклад освіти, у будівлі якого була соціальна їдальня, "Пункт незламності" й один із пунктів видачі гуманітарної допомоги.