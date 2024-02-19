ЗС РФ атакували балістикою Україну: вибухи пролунали у двох областях, деталі

Росіяни підняли МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. На перших хвилинах повітряної тривоги вибухи пролунали в Полтаві, Кременчуцькому та Кропивницькому районах.

Related video

Удень 19 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України за допомогою балістичних ракет. Після початку повітряної тривоги вибухи пролунали в Полтавській і Кіровоградській областях. Фокус публікує хронологію обстрілу.

О 12:02 в Повітряних силах попередили жителів Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Важливо

Чи можна за вирвами встановити, якими ракетами били ЗС РФ: пояснення Defense Express

"Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області — загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — ідеться в повідомленні.

Через 3 хвилини про загрозу обстрілу балістикою попередили центральні та східні області.

О 12:06 ракетну небезпеку оголосили в усіх регіонах України. У Повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області (Російська Федерація).

Вибухи в Полтаві й області

У Telegram-каналі "Полтава Сирена" повідомили про звуки вибухів у Полтаві близько 12:02.

"В укриття всі швидко! Ще летять цілі в нашу сторону", — ідеться в повідомленні.

О 12:06 з'явилося повідомлення про те, що ворожі повітряні цілі направляються в сторону Кременчука. О 12:13 заявили про "гучні звуки" в Кременчуцькому районі.

Кореспондент Фокусу повідомив, що вибухи пролунали на перших хвилинах повітряної тривоги. За його словами, подібні ситуації відбуваються не вперше.

Вибухи в Кропивницькому

О 12:05 журналісти "Суспільного" розповіли про звуки вибухів у Кропивницькому.

У місцевому Telegram-каналі "ХК | Кропивницький" о 12:09 повідомили про удар балістикою по Кропивницькому району. Зокрема, це міг бути приліт корейської балістичної ракети, вважають адміністратори каналу.

Додамо, що на момент виходу публікації в ОВА не повідомляли про вибухи та наслідки ворожих ударів.

Нагадаємо, 17 лютого в ЗМІ повідомили, що під час масованого ракетного обстрілу 7 лютого по українській інфраструктурі ЗС РФ використали новітні крилаті ракети Х-69.

Того ж дня російські військові атакували Слов'янськ Донецької області. У результаті обстрілу постраждала місцева школа. Окупанти влучили в заклад освіти, у будівлі якого була соціальна їдальня, "Пункт незламності" й один із пунктів видачі гуманітарної допомоги.