ВС РФ атаковали баллистикой Украину: взрывы прогремели в двух областях, детали

Россияне подняли МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. На первых минутах воздушной тревоги взрывы прозвучали в Полтаве, Кременчугском и Кропивницком районах.

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Днем 19 февраля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины с помощью баллистических ракет. После начала воздушной тревоги взрывы прозвучали в Полтавской и Кировоградской областях. Фокус публикует хронологию обстрелов.

В 12:02 в Воздушных силах предупредили жителей Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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"Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области — угроза применения баллистического вооружения с востока! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Через 3 минуты об угрозе обстрела баллистикой предупредили центральные и восточные области.

В 12:06 ракетную опасность объявили во всех регионах Украины. В Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области (Российская Федерация).

Взрывы в Полтаве и области

В Telegram-канале "Полтава Сирена" сообщили о звуках взрывов в Полтаве около 12:02.

"В укрытие все быстро! Еще летят цели в нашу сторону", — говорится в сообщении.

В 12:06 появилось сообщение о том, что вражеские воздушные цели направляются в сторону Кременчуга. В 12:13 заявили о "громких звуках" в Кременчугском районе.

Корреспондент Фокуса сообщил, что взрывы прозвучали на первых минутах воздушной тревоги. С его слов, подобные ситуации происходят не впервые.

Взрывы в Кропивницком

В 12:05 журналисты "Суспільного" рассказали о звуках взрывов в Кропивницком.

В местном Telegram-канале "ХК | Кропивницкий" в 12:09 сообщили об ударе баллистикой по Кропивницкому району. В частности, это мог быть прилет корейской баллистической ракеты, считают администраторы канала.

Добавим, что на момент выхода публикации, в ОВА не сообщали о взрывах и последствиях вражеских ударов.

Напомним, 17 февраля в СМИ сообщили, что во время массированного ракетного обстрела 7 февраля по украинской инфраструктуре ВС РФ использовали новейшие крылатые ракеты Х-69.

В тот же день российские военные атаковали Славянск Донецкой области. В результате обстрела пострадала местная школа. Оккупанты попали в учебное заведение, в здании которого находилась социальная столовая, "Пункт несокрушимости" и один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.