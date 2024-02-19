Спецназ США отримав напівавтоматичні високоточні гвинтівки MRGG-S (відео)

Гвинтівка використовує патрони 6.5 Creedmoor калібру 6.5х47 з високим балістичним коефіцієнтом. Завдяки цьому куля довше зберігає свою швидкість і хорошу вітростійкість, що загалом підвищує точність стрільби.

Командування спеціальних операцій США (USSOCOM) почали отримувати на озброєння перші замовлені партії напівавтоматичних високоточних гвинтівок Mid Range Gas Gun-Sniper або MRGG-S. Про це 19 лютого повідомили оглядачі Defensa.

Нові гвинтівки MRGG-S створені на основі концепції AR10, але містять численні технічні вдосконалення для підвищення точності стрільби. Загалом USSOCOM має намір інвестувати щонайменше 29,2 мільйона доларів у 500 зразків нового стрілецького озброєння.

Гвинтівка призначена для стрільби набоями патрон 6.5 Creedmoor калібру 6.5х47, які володіють високим балістичним коефіцієнтом, і завдяки цьому за купчастістю не поступаються калібрам .260 Rem і 6.5х47. Завдяки високому тиску, який розвиває патрон 6.5 Creedmoor під час пострілу, куля довше зберігає свою швидкість і хорошу вітростійкість.

Також перехід на новий калібр дає змогу вражати живі цілі на відстані до 1500 метрів, однак користувач зброї, як опція, може зняти ствол і замінити його на класичний 7.62x51 мм, причому зробити це досить легко.

Гвинтівка виконана в кольорі DDC (Desert Dirt Color), а її нижня і верхня частини виготовлені з авіаційного алюмінію. Верхній ресивер отримав брудозахисну шторку, відбивач і досилач, за типом таких у гвинтівок AR. Ложе — Magpul PRS Lite Stock.

Гвинтівка має амбідекстрове управління та оснащена спусковим гачком Geissele Super Semi-Automatic Enhanced.

MRGG-S оснащена цівкою Geisele MK16 з верхньою планкою розміром 17,5 дюйма і 20-дюймовим стовбуром CRMOV, виготовленим методом точного холодного кування, з хромованим розточуванням для довговічності й точності з кроком нарізання 1:7,5.

Довжина напівавтоматичної гвинтівки становить 1,04 метра, вага без оптичного прицілу — близько 4 кілограмів.

Раніше повідомлялося, що лідер у сфері розроблення далекобійних і великокаліберних гвинтівок компанії Barrett представила нову гвинтівку в лінійці MRAD, яка була випущена 1 грудня 2023 року. Зброя випускається під патрон .416 Barrett, забезпечуючи високу точність стрільби на далекі дистанції.