ЗС РФ посилено атакують на Запоріжжі: на яких ділянках найінтенсивніші бої, — ОВА (відео)

Російські окупанти намагаються відбити позиції у ЗСУ. Керівник обладміністрації Іван Федоров розповів, що кількість ворожих обстрілів збільшилась у чотири рази.

ЗС РФ посилили обстріли Запорізької області та активізувались на двох ділянках фронту. Про це 19 лютого в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

Він зазначив, що раніше фіксували вдень 100-130 обстрілів території регіону. Однак за останні декілька днів ситуація змінилась — ворожі атаки почастішали.

За останню добу ЗС РФ здійснили приблизно 408 обстрілів. Зі слів Федорова, здебільшого йдеться про удари з артилерії. Окрім, того окупанти активізувалися на двох ділянках передової.

"Особлива інтенсивність ворога є в районі Роботиного та Вербового. Дійсно ворог посилено намагається атакувати позиції наших героїчних Збройних Сил", — зазначив Федоров.

Він запевнив, що ЗСУ "чітко реагують" на атаки.

Водночас керівник Запорізької ОВА розповів, що на територіях, наближених до лінії зіткнення, залишаються мирні мешканці. З його слів, йдеться приблизно про 600 сімей, тобто понад три тисячі осіб.

"На жаль, дуже мало мешканців бажає евакуйовуватися, хоча чітко розуміють загрозу та те, наскільки небезпечно там знаходитись. Однак сьогодні ми всіляко пропонуємо нашим мешканцям евакуацію, але мало охочих", — додав Федоров.

Коментар Івана Федорова (про ситуацію на Запоріжжі — з 1:19)

Нагадаємо, у Нацгвардії показали кадри боїв у тилу російських військ. Захисникам, ймовірно, вдалось ліквідувати п’ятьох ворожих бійців.

19 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про ліквідацію ще двох російських "пташок" — літаків Су-34 та Су-35С.