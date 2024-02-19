"Опинився в скрутному становищі": у Франківську допомогли ветерану АТО і його песику (фото)

Військовий отримав поранення, контузію та за рішенням ВЛК був комісований. Наразі в чоловіка незадовільний стан здоров'я, та він потребує лікування.

В Івано-Франківську "Дім воїна" прихистив ветерана — учасника бойових дій, що опинився в скрутному становище, разом із чотирилапим другом. Про це повідомили в пресслужбі комунального закладу 19 лютого.

"Фахівці КЗ "Дім воїна" відшукали ветерана — учасника бойових дій, який опинився в скрутному становищі у цей непростий час. Нашим завданням було оперативно надати допомогу, тому ветеран разом зі своїм чотирилапим другом уже знаходиться у місці, де може безкоштовно проживати та харчуватися", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, чоловік мав "незадовільний стан здоров'я", тому фахівці домовилися про подальше лікування бійця в медичному закладі.

"Дім воїна" подякував усім небайдужим, що відгукнулися та не стояли осторонь, та закликав всіх, зокрема тих, хто працює у сфері ветеранської політики, оперативно реагувати на подібні ситуації та не залишати військових наодинці з проблемами.

Військовий, якому допомогли Військовий, якому допомогли

Що відомо про чоловіка з песиком, якому допомогли в Івано-Франківську

Два дні тому місцева жителька Аліна Сташків опублікувала допис на своїй сторінці в Facebook, у якому розповіла про чоловіка, який потребує допомоги в лікуванні, харчуванні, фінансуванні.

"Я сьогодні особисто говорила з цим чоловіком. Він повністю нормальний, не алкоголік, не наркоман. Любить собачку дуже. Дуже потребує дійсно допомоги в лікуванні, в харчуванні, фінансової, а також допомоги у ремонті хатини, в якій він живе", — написала вона.

З її слів, чоловік — переселенець з тимчасово окупованих територій, нині проживає в селі Вікторів Галицького району Івано-Франківської області. Староста селища підтвердила, що він учасник бойових дій (АТО), був поранений, дістав контузію, та за рішенням ВЛК комісований.

"Має брата рідного який зараз воює. Має хату в селі Вікторів. Хатина потребує ремонту, просить допомогу по відновленню хати. І взагалі будь-яку допомогу. Також він губив свої документи неодноразово, по словах старости", — зауважила дівчина.

Військовий з собачкою

18 лютого міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що раніше муніципальна інспекція та КЗ "Дім воїна" спілкувалися з цим чоловіком, проте він відмовлявся від лікування та допомоги.

"Триматимемо питання на контролі та постараємося допомогти", — наголосив він.

Нагадаємо, 20 грудня стало відомо, що в Києві допомогли чоловікові у військовій формі, який впав на тротуарі та розсипав овочі з фруктами. Продавчиня побачила чоловіка, допомогла та безкоштовно зібрала йому новий пакунок із продуктами.