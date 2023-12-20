Вчинки впливають на життя: у Києві перехожі допомогли пораненому військовослужбовцю, — соцмережі (відео)

У соцмережах з'явився відеоролик, на якому жінка, яка торгує фруктами, допомагає чоловікові піднятися і безкоштовно вручає йому продукти.

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У соціальних мережах поширюється відео, на якому чоловік у військовій формі в Оболонському районі Києва впав на тротуарі і розсипав овочі з фруктами. Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Життя ОБОЛОНЬ Київ".

Події на відео відбуваються неподалік від крамниці з фруктами. Побачивши, що чоловік упав, продавчиня підбігла до нього і допомогла піднятися.

Крім того, жінка зібрала для військового новий пакунок із фруктами і відмовилася взяти за них гроші.

"Наші вчинки завжди впливають на життя. Будьте добрішими та допомагайте одне одному!", — ідеться в публікації.

Продавець фруктів допомогла піднятися чоловікові у військовій формі

Зазначимо, що незабаром після появи згаданого відео в Мережі користувач X із ніком "Таврійський (т)вітерець" припустив, що ролик є фейковим.

"На те, що це фейк, вказує не тільки логотип медіапаблішера, який раніше займався зйомкою лайфхаків, а й дуже погана гра акторів, неповноцінність історії, хороша айфонівська якість відео, а ще нестиковки, а також таймкод рівно з другої хвилини", — заявив він.

За словами блогера, медіапаблішер Fabiosa вже був помічений за створенням фейкових відео з використанням схожого шаблону. Автор публікації також вказав на те, що крамниця з фруктами та овочами на відео має неправдоподібний вигляд, як і використання продавцем паперових пакетів.

У соцмережах вважають, що відео з падінням військового може бути фейком Фото: Скриншот

Нагадаємо, в Україні триває грантова програма "Власна справа", переможців якої вже визначено. Ними стали ветерани та члени сімей учасників бойових дій, які отримають гранти на майже 100 мільйонів гривень.

За даними Міністерства у справах ветеранів України від 5 грудня, майже 2000 ветеранів та їхні сім'ї вже отримали від відомства кошти для купівлі власного житла. Очікується, що до кінця 2023 року компенсацію виплатять ще 500 ветеранам.