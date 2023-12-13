На Львівщині чоловік у військовій формі погрожував священнику повісткою: реакція ОВА (відео)

На опублікованих у мережі кадрах видно, як один із чоловіків погрожує "задушити" клірика та обхоплює рукою його шию, однак потім відпускає. Крім того, на відеозаписі чутно, як він каже, що "забере" сина священника, якщо служитель не піде до війська.

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У Львівській області чоловік у військовій формі погрожував священнику й казав, що якщо клірик не з’явиться до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, то його туди відвезуть силою, або ж заберуть сина. На інцидент відреагував голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Відповідні відео опублікували у соціальних мережах.

У соціальних мережах зазначають, що подія трапилася 12 грудня у селі Дуліби, що неподалік міста Стрий Львівської області. В дописі уточнюють, що двоє чоловіків у військовій формі прийшли до священника Української греко-католицької церкви.

На кадрах, які, за інформацією у соцмережах, знімала донька священника, видно, як один із чоловіків у військовий формі погрожує "задушити" клірика та обхоплює рукою його шию, однак потім відпускає. Крім того, на відеозаписі чутно, як він каже, що "забере" сина священника, якщо служитель не піде до війська.

"Ти мого сина, с*ка, опозорив, п**ар. Ти як його хоронив у мене на подвір'ю, що ти йому казав — "раб Божий". Звання не вмів сказати, п***рюга. І не дай бог, ти не приїдеш в п'ятницю в Яворів. Я приїду з пацанами і заберу тебе", — каже чоловік у військовій формі.

Також на відео вже інший чоловік у формі видає священнику, судячи з розмови, повістку на 15 грудня.

Як відреагували в ОВА

На відповідний інцидент відреагував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За його словами, "ситуація потребує повного зʼясування", адже в інтернеті є лише фрагмент відеозапису і вирвана з контексту розмова.

"Судячи зі всього, люди на відео знайомі і в чоловіка у військовій формі є особиста образа на отця", — наголосив голова ОВА.

Козицький попросив керівництво Львівського обласного ТЦК та СП зʼясувати, чи дійсно чоловіки на відео є їхніми працівниками, а також дати оцінку їхнім діям.

"Те, що можу сказати точно: мобілізаційний процес не може відбуватися з приниженням честі та гідності людини й не повинен переростати у зведення особистих рахунків", — наголосив очільник військової адміністрації.

6 грудня ЗМІ повідомляли про рейди по спортзалах Хуста й Мукачева, раніше – в Ужгороді.

Також журналісти писали, що представники територіального центру комплектування завітали з рейдом до оздоровчого комплексу в Косино. У Спеціалізованій прокуратурі тоді повідомили, що на території комплексу затримали двох осіб, які після проходження ВЛК відмовилися від призову.

Нагадаємо, на початку жовтня в соцмережах опублікували відео, на якому видно, як співробітник ТЦК б’ють людину. Після інциденту, який стався в Тернопільській області, у військкоматі розпочали розслідування для з’ясування всіх деталей справи.