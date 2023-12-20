Поступки влияют на жизнь: в Киеве прохожие помогли раненому военнослужащему (видео)

В соцсетях появился видеоролик, на котором женщина, торгующая фруктами, помогает мужчине подняться и бесплатно вручает ему продукты.

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В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина в военной форме в Оболонском районе Киева упал на тротуаре и рассыпал овощи с фруктами. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Життя ОБОЛОНЬ Київ".

События на видео происходят неподалеку от лавки с фруктами. Увидев, что мужчина упал, продавец подбежала к нему и помогла подняться.

Кроме того, женщина собрала для военного новый пакет с фруктами и отказалась взять за них деньги.

"Наши поступки всегда влияют на жизнь. Будьте добрее и помогайте друг другу!", — говорится в публикации.

Продавец фруктов помогла подняться мужчине в военной форме

Напомним, в Украине продолжается грантовая программа "Собственное дело", победители которой уже определены. Ими стали ветераны и члены семей участников боевых действий, которые получат гранты на почти 100 миллионов гривен.

По данным Министерства по делам ветеранов Украины от 5 декабря, почти 2000 ветеранов и их семьи уже получили от ведомства средства для покупки собственного жилья. Ожидается, что до конца 2023 года компенсацию выплатят еще 500 ветеранов.