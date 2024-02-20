Убивство російського пілота, який передав Україні Мі-8: з'явилися нові подробиці

За даними журналістів, представники Цивільної гвардії Іспанії від самого початку припускали, що вбивство чоловіка в гаражі житлового Вільяхойосе є "зведенням рахунків".

Чоловік, застрелений 13 лютого в гаражі житлового комплексу в Іспанії, — це російський пілот Максим Кузьмінов, який 2023 року передав Україні вертоліт МІ-8. Про це пише іспанське агентство EFE, з посиланням на джерела, близькі до слідства.

Повідомляється, що Цивільна гвардія Іспанії від самого початку розглядала вбивство у Вільяхойосі як "зведення рахунків". За даними слідства, у чоловіка вистрілили дюжину разів. Очевидці розповіли, що автомобіль, на якому втекли вбивці, згодом переїхав тіло.

Як зазначають журналісти, документи, знайдені у загиблого, не відповідають документам російського льотчика. У них вказані дані 33-річного громадянина України.

При цьому джерела агентства стверджують, що йдеться про льотчика, який дезертирував із російських військ.

Загибель Максима Кузьмінова: що відомо

Нагадаємо, 14 лютого, іспанське видання ABC повідомило про вбивство у Вільяхойосі 33-річного українця. Слідчі також знайшли спалений автомобіль у сусідньому місті Кампельо, куди міг втекти вбивця.

Італійське видання Il-corrispondente 19 лютого повідомило, що в Іспанії знайшли мертвим російського льотчика Максима Кузьмінова, який передав вертоліт Мі-8 українським військовим у серпні 2023 року. За даними журналістів, пілот був убитий 13 лютого в місті Вільяхойоса.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" підтвердив факт загибелі Максима Кузьмінова.

Портал Eureka News з посиланням на джерела в Цивільній гвардії Іспанії повідомив, що Кузьмінов останнім часом нібито мав проблеми з алкоголем і наркотиками. За словами сусідів чоловіка, "іноземець поводився неадекватно, часто кричав, вів п'яну балаканину".

Раніше, 2 жовтня 2023 року, на російському державному телеканалі "Россия 1" показали людей у формі, представлених офіцерами спецназу ГРУ, які заявили, що нібито отримали наказ про ліквідацію пілота Максима Кузьмінова.