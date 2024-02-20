"По всіх напрямках є рухи": ворог сконцентрував велику кількість військ біля Маріуполя

Значне накопичення ЗС РФ зафіксували в Нікольській частині району, а дорога з Розівки до Пологів займає годину-півтори, зазначає радник мера Петро Андрющенко.

Поблизу тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області російські окупанти сконцентрували чимало живої сили та техніки. Значне накопичення військ ЗС РФ зафіксували в Нікольській частині Маріупольського району, звідки можливий рух у напрямку Вугледару та Пологів. Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко у коментарі "24 Каналу".

"Ця дорога з Нікольського умовно, з Розівки до Пологів займає годину – півтори. Танком, навіть, якщо він асфальтом поїде своїм ходом, 3 – 5 годин спокійно", — заявив він.

За словами радника мера Маріуполя, російські війська можуть бути готові до атаки на Вугледар. Також можливий їхній рух у бік Запорізького напрямку. Андрющенко додає, що противник може спробувати тиснути в декількох напрямках, а там, де він вважає, що буде "найлегше", сконцентрує усі доступні сили.

"Це вже підготовлені частини. Буде це Вугледар, буде це Гуляйполе… можливо, вони захочуть рухатись по Запорізькому напрямку. Можливо, вони їх всіх перекинуть знову ж таки в Роботине — це велике питання. По всіх напрямках є певні рухи", — каже Андрющенко.

Андрющенко вважає, що тримання кадрових військових ЗС РФ у резерві неподалік Маріуполя викликає застереження. Радник міського голови уточнив, що через Мар'їнку відкривається шлях, по якому можливий наступ у напрямку Вугледару.

Він відзначив, що зі ступенем інтенсивності боїв стає зрозумілим, що для російських військ "більш цікаве" Курахове, оскільки там розташована теплова електростанція. Це може дозволити окупантам провести деякі "покращення" інфраструктури в тимчасово окупованому Донецьку.

"Курахове дуже близько до Дніпропетровської області – далі "можна рухатись". Треба ритися вже і досить-досить щільно зариватися", — наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, 19 лютого аналітики DeepState повідомили, що після завершення боїв за Авдіївку Донецької області російським окупантам потрібно ухвалювати рішення, куди перекидати основні сили далі. Противник може спробувати вийти на оперативний простір західніше за місто або сконцентруватися на Куп'янську Харківської області, Часовому Яру на Донеччині чи Роботиному в Запорізькій області.