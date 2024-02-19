У Маріуполі пролунали вибухи: на узбережжі міг впасти літак РФ у вогні, — Андрющенко (фото)

Підконтрольні окупантам пабліки пишуть, що російська ППО нібито перехопила над Маріуполем балістичну ракету ATACMS.

Related video

У тимчасово окупованому Маруполі на Донеччині чутно вибухи. У районі селища Рибацьке, що за 14 км від міста, імовірно, збито російський літак. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Підконтрольні окупантам пабліки пишуть, що російська протиповітряна оборона нібито перехопила над Маріуполем балістичну ракету ATACMS.

За словами Андрющенка, пролунало два вибухи, після чого повітряна ціль впала над Приморським районом Маріуполя в напрямку села Рибацьке. Точне місце падіння встановити наразі неможливо, адже всі під'їзди до місця катастрофи оточили окупанти. Радник міського голови припускає, це міг бути ворожий літак або БПЛА розміром із літак.

За попередньою інформацією, повітряну ціль було збито на зворотньому руху з Донецька в напрямку Приморсько-Ахтарська (Єйськ).

Фото: скриншот

Жителі тимчасово окуповано Маріуполя в соцмережах підтверджують вибухи та падіння літака в море.

Нагадаємо, 13 лютого в Маріуполі "прилетіло" по місцю розташування військ ЗС РФ. Гучно було в Приморському районі та у 23-му мікрорайоні. Окупанти інформували про роботу ППО.

6 лютого жителі села Кременівка в Донецькій області чули вибухи в місці дислокації особового складу ЗС РФ і установок ППО. На місці влучання місцеві жителі помітили дим і пожежу.