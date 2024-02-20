"Був би захищений": льотчику РФ Кузьмінову пропонували залишитися в Україні, — Данілов

На запитання журналіста, є відповідальність Києва у смерті Кузьміна, який добровільно покинув країну, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів, що "Україна забезпечує на своїй території дотримання законодавства".

Російському льотчику Максиму Кузьмінову, який передав вертоліт Мі-8 Києву у серпні 2023 року та нещодавно помер в Іспанії, пропонували залишитися в Україні, де він "точно був би захищений". Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді".

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони (росіяни. – ред.) так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", — зазначив він.

Також Данілов підкреслив, що необхідно дочекатися висновків іспанської сторони щодо інциденту.

На запитання журналіста, є відповідальність Києва у смерті Кузьміна, який добровільно покинув країну, він відповів, що "Україна забезпечує на своїй території дотримання законодавства".

"Відповідно у кожної країни своє законодавство, і кожна країна дотримується свого законодавства у забезпеченні безпеки громадян, які перебувають на території тієї чи іншої країни", — каже секретар РНБО.

Пілот з РФ викрав гелікоптер Мі-8 та передав Україні: що відомо

23 серпня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що російський вертоліт Мі-8 приземлився на території України. Ворожий борт перегнав російський пілот Максим Кузьмінов, який контактував з українською розвідкою протягом шести місяців, аби втекти з Росії разом із гелікоптером.

Зокрема, спецоперація "Синиця" відбулася 9 серпня 2023 року. На борту, крім пілота, перебуло ще двоє осіб екіпажу, їх хотіли взяти в полон, проте не вдалося, вони були ліквідовані. За спецоперацію льотчику обіцяли нові документи і грошову винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

Нагадаємо, 2 жовтня 2023 року росЗМІ повідомили, що ГРУ наказало ліквідувати російського пілота Максима Кузьмінова. Співробітник спецслужби наголосив, що росіянин "до суду не повернеться, не доживе".