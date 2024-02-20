"Колосальна загроза": у Європі діє мережа агентів ФСБ, які вбили Кузьмінова, — посол

За словами Романа Безсмертного, російські спецслужби розгорнули цілу мережу в інших країнах, яка займається диверсійною діяльністю — від пошкодження промислових об'єктів до ліквідації певних персон.

У Європі промишляє небезпечна агентурна мережа РФ у Європі, яка причетна до вбивства російського пілота Максима Кузьмінова в Іспанії. Про це розповів надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний у коментарі виданню NV.

За його словами, в європейських країнах діють агенти ФСБ.

"Росією, ФСБшними службами розгорнута дуже серйозна мережа, зокрема диверсійних груп, які займаються диверсійною діяльністю — від пошкодження промислових об'єктів до вбивств тих чи інших осіб", — додав він.

Також він підкреслив, що вбивство російського пілота Максима Кузьмінова — це доказ того, як ця ФСБшна система діє.

Політик вважає, що діяльність російських спецслужб — це "колосальна загроза" для європейських країн.

Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив, що російський вертоліт Мі-8 приземлився на території України. Ворожий борт перегнав російський пілот Максим Кузьмінов, який контактував з українською розвідкою протягом шести місяців, щоб втекти з Росії разом із гелікоптером.

А вдень 19 лютого в росЗМІ з'явилися повідомлення про можливу загибель в Іспанії пілота-перебіжчика Максима Кузьмінова, який восени 2023 року перегнав в Україну військовий вертоліт Мі-8 ЗС РФ.

Російському льотчику Максиму Кузьмінову, який передав вертоліт Мі-8 Києву в серпні 2023 року і нещодавно помер в Іспанії, пропонували залишитися в Україні, де він "точно був би захищений".