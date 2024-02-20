Італія закупить Leopard 2A8: зʼявились подробиці локалізації машин

Провідний італійський виробник Leonardo планує виготовляти різні системи на танк Leopard 2A8IT, в тому числі і гармати.

Італія планує придбати 132 танків Leopard 2A8, які матимуть кілька локалізованих особливостей. Про це повідомляє Defense News.

Видання поспілкувалось з представниками компанії Leonardo, які потенційно виготовлятимуть деталі для німецьких танків.

"Згідно з листом про наміри, підписаним у грудні з KNDS, відбудеться значна "італізація" танка Leopard 2, щоб відповідати вимогам Італії та надати країні промислову та управлінську роль", — сказав співдиректор Leonardo Лоренцо Маріані.

Планується, що в Італії будуть виготовляти електрооптичні датчики, програмна радіостанція, систему управління, а також розглядається можливість виготовлення гармати на танк, але ця ймовірність оцінюється. Також Маріані очікує, що Iveco і Rheinmetall будуть дотичними до програми.

Окрім придбання танків Leopard 2A8 Італія планує стати частиною програми MGCS — франко-німецької розробки основної бойової системи майбутнього покоління. Рим склав свій список умов щодо програми. Компанія Leonardo уклала альянс з концерном KNDS, який складається з німецької Krauss-Maffei Wegmann і французької Nexter.

Нагадаємо, 16 лютого в Міноборони Італії заявили про бажання придбати танки Leopard 2A8IT.

30 січня ЗМІ писали, як Італія модернізуватиме власні танкові сили.