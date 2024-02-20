У Німеччині розпочали польові випробування танка Challenger 3 (фото)
Розробкою Challenger 3 займається німецько-британський концерн RBSL, тому ходові випробування відбуваються в Німеччині.
Велика Британія продемонструвала технологічний демонстратор танка Challenger 3. Тепер машину привезли в Унтерлюс у Німеччині для польових випробувань. Про це повідомляє Rheinmetall BAE Systems Land Desings (RBSL) в X (раніше "Твіттер").
19 лютого в Німеччині почалися випробування прототипу танка Challenger 3 з новою німецькою 120-мм гарматою Rheinmetall Rh120.
"Ми раді повідомити, що перший передсерійний Challenger 3 був відправлений на випробування до Німеччини — ще одна важлива віха для програми!" — написали в публікації.
Зазначається, що під час випробувань танк протестують в умовах експлуатації, щоб підтвердити його продуктивність. Планується внести зміни в машину перед початком серійного виробництва. Усього британська армія хоче модернізувати 148 Challenger до рівня Challenger 3.
Challenger 3 входить в британську програму трансформації армії "Солдат майбутнього". Вона зосереджена на трьох типах бронетехніки:
- 148 танків Challenger 3;
- 589 БМП Ajax;
- 623 колісних БТР Boxer.
Танки надійдуть на озброєння Королівського танкового полку та в Королівські гусарські війська королеви. Вони матимуть по 56 Challenger 3. Решта машин будуть обладнані для тренувань і бойових резервів. Повна оперативна готовність машин буде досягнута у 2030 році.
Нагадаємо, 22 січня ЗМІ писали, що у Великій Британії вирішили відновити знаменитий винищувач танків FV4005.
21 листопада повідомлялося, що британці зіштовхнулися з проблемами під час модернізації Challenger 2 до рівня Mk3.