У Німеччині розпочали польові випробування танка Challenger 3 (фото)

Розробкою Challenger 3 займається німецько-британський концерн RBSL, тому ходові випробування відбуваються в Німеччині.

Велика Британія продемонструвала технологічний демонстратор танка Challenger 3. Тепер машину привезли в Унтерлюс у Німеччині для польових випробувань. Про це повідомляє Rheinmetall BAE Systems Land Desings (RBSL) в X (раніше "Твіттер").

19 лютого в Німеччині почалися випробування прототипу танка Challenger 3 з новою німецькою 120-мм гарматою Rheinmetall Rh120.

"Ми раді повідомити, що перший передсерійний Challenger 3 був відправлений на випробування до Німеччини — ще одна важлива віха для програми!" — написали в публікації.

Зазначається, що під час випробувань танк протестують в умовах експлуатації, щоб підтвердити його продуктивність. Планується внести зміни в машину перед початком серійного виробництва. Усього британська армія хоче модернізувати 148 Challenger до рівня Challenger 3.

Challenger 3 входить в британську програму трансформації армії "Солдат майбутнього". Вона зосереджена на трьох типах бронетехніки:

148 танків Challenger 3;

589 БМП Ajax;

623 колісних БТР Boxer.

Танки надійдуть на озброєння Королівського танкового полку та в Королівські гусарські війська королеви. Вони матимуть по 56 Challenger 3. Решта машин будуть обладнані для тренувань і бойових резервів. Повна оперативна готовність машин буде досягнута у 2030 році.

Challenger 3 на випробуваннях

Нагадаємо, 22 січня ЗМІ писали, що у Великій Британії вирішили відновити знаменитий винищувач танків FV4005.

21 листопада повідомлялося, що британці зіштовхнулися з проблемами під час модернізації Challenger 2 до рівня Mk3.