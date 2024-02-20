Штурмують щодня: в ОК "Південь" розповіли про складнощі в ЗС РФ під Кринками

За словами керівниці пресцентру оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, за добу фіксують 5 спроб штурмів із двох або трьох боків із метою вибити українських воїнів із Кринок.

На Півдні зберігається напружена обстановка. Противник невпинно атакує українські військові позиції. Присутність військових ЗСУ на Лівому березі Херсонської області завдає серйозного дискомфорту окупантам. Про це повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі виданню "24 Канал".

Їхня головна мета до березневих виборів Володимира Путіна — витіснити українські війська з цих позицій. Однак, попри це, ЗС РФ стикаються з проблемами під час атак.

Гуменюк наголосила, що противник щодня атакує позиції Сил оборони, однак досі не залучає бронетехніку.

У відповідь на це українські бійці продовжують успішно стримувати противника, зміцнювати свої позиції та розширювати зону контролю.

За словами Гуменюк, 19 лютого в оперативному командуванні "Південь" зафіксовано 5 спроб штурму, кожна з яких включала близько 10-15 осіб у штурмовій групі, які прагнули атакувати українських військових у Кринках із двох або трьох напрямків.

Вона зазначила, що ворог штурмує позиції Сил оборони щодня різною кількістю штурмових груп і спроб, але бронетехніку поки що не застосовує.

"Росіяни успіху не мають. Повертаються на свої позиції та знову збирають наступні штурмові підрозділи. Зараз у них є певна складність із формуванням наступних штурмових підрозділів, тому що давненько не було ротації", — зазначила Гуменюк.

Однак російські сили намагаються використовувати добровольців, які не обізнані про перебіг подій, як нових учасників для штурмових груп шляхом ротації особового складу.

Також, згідно зі словами Гуменюк, противник не припиняє обстрілів артилерією. Окупаційні сили продовжують атакувати Правий берег, націлюючись на населені пункти поблизу берегової лінії та в дельті річки Дніпро. Це місця, де російські військові з островів усе ще можуть здійснювати мінометні атаки.

"Ми намагаємося максимально вибивати ці спостережні пункти й знищувати ворожий потенціал. Зокрема, запаси боєкомплекту, які там завезені. І у зв'язку з чим у них знову виникає потреба маневрів між островами на човнах. Тому у зведеннях з'являються знищені ворожі човни", — зазначила Наталія Гуменюк.

В ОК "Південь" підбили підсумки бойової роботи ЗСУ за 19 лютого:

69 окупантів;

5 великокаліберних гармат;

5 мінометних розрахунків;

2 станції радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, пілот українського дрона з 36-ї бригади в Кринках за допомогою квадрокоптера встановив прапор України. Це стало можливим завдяки операції, проведеній командою дроноводів кількома днями раніше, під час якої ліквідували найнебезпечнішого російського оператора.

Раніше повідомлялося, що на Лівобережжі Херсонської області російські окупанти реалізують "м'ясні штурми" без використання техніки.