"Надивилися жахів": кількість дезертирів у ЗС РФ зросла в 10 разів за рік (інфографіка)

Проєкт "Ідіть лісом!" повідомив, що з російської армії тікають мобілізовані та контрактники. Багато хто розуміє, що пропаганда, яку показують по телевізору, бреше.

Кількість дезертирів у російській армії зросла в 10 разів за рік. Про це повідомив російський проєкт "Идите лесом"" у Telegram.

Повідомляється, що у відсотках це 914,3%. 30% мобілізовані, 50% контрактники, які підписали контракт уже після початку повномасштабної війни, і 10% контрактники, які підписали контракт до початку повномасштабної війни, ще 10% — усі інші.

У звіті йдеться про те, що контрактники в ЗС РФ — це часто строковики, яких змусили підписати контракт із Міноборони Росії.

Кількість дезертирів в армії РФ Фото: Идите лесом!

В організації заявили, що росіяни тікають із армії, оскільки "надивилися жахів на війні, побачили ставлення до людей, як до витратного матеріалу та гарматного м'яса". Багато хто зрозумів, що пропаганда бреше і в Україні живуть не "фашисти". Велика кількість поранених, отримавши осколкові поранення, після лікування "знеболювальним" знову потрапляють на передову.

"Очевидно, на зростання кількості дезертирів впливає також те, що з моменту оголошення мобілізації минуло майже півтора року, у військах немає жодної ротації, і багато хто, ні на що не сподіваючись, обирає дезертирувати", — ідеться у звіті.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент РФ Володимир Путін хоче мобілізувати 400 тисяч осіб і планує новий напад. Зазначається, таке поповнення російських військ запланували на 2024 рік. Однак, як передають джерела в Силах оборони, Кремль не встигає.