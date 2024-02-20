У тимчасово окупованому Донецьку палає будівля "уряду ДНР" (фото, відео)

Про "приліт" у центрі Донецька повідомляють місцеві пабліки. Окупаційна влада стверджує, що в місті працювала ППО, яка могла збити ракету, запущену HIMARS.

У вівторок, 20 лютого, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Під обстрілом був центр міста. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Дим почав здійматися в небо в районі будинку так званого "уряду ДНР", де раніше була обласна державна адміністрація.

На відео — бібліотека імені Крупської. Біля будівлі видно вирву, вікна переднього фасаду вибиті. Поруч із цією бібліотекою розташована будівля ОДА, де засідає "уряд ДНР".

Пошкодження центральної бібліотеки підтвердила окупаційна влада. Представник російської окупаційної адміністрації Донецька заявив, що вогонь вівся, за попередніми даними, із HIMARS. У місті працювала російська ППО.

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Станом на 13:37 у місті тимчасово призупинили рух автобусів і тролейбусів по вулиці Артема (головна вулиця Донецька, — ред.)

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О 13:40 російські Telegram-канали писали, що в результаті обстрілу нібито пошкоджено дитсадок у Куйбишевському районі.

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Також про пожежу після обстрілу повідомляли в Червоногвардійському районі тимчасово окупованої Макіївки.

Нагадаємо, 19 лютого над Донецьком і Макіївкою працювала ППО, а мешканці міст чули звуки прильотів. За даними, моніторингового каналу Monitor, у Макіївці уражено російську нафтобазу.

Також 19 лютого вибухи лунали в тимчасово окупованому Маріуполі. На узбережжі Азовського моря міг упасти російський літак.