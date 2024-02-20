Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

У тимчасово окупованому Донецьку палає будівля "уряду ДНР" (фото, відео)

Ольга Хім'як
Фото: скриншот | У Донецьку здійнявся дим в районі будівлі "уряду "ДНР"

Про "приліт" у центрі Донецька повідомляють місцеві пабліки. Окупаційна влада стверджує, що в місті працювала ППО, яка могла збити ракету, запущену HIMARS.

У вівторок, 20 лютого, у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Під обстрілом був центр міста. Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Дим почав здійматися в небо в районі будинку так званого "уряду ДНР", де раніше була обласна державна адміністрація.

На відео — бібліотека імені Крупської. Біля будівлі видно вирву, вікна переднього фасаду вибиті. Поруч із цією бібліотекою розташована будівля ОДА, де засідає "уряд ДНР".

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Пошкодження центральної бібліотеки підтвердила окупаційна влада. Представник російської окупаційної адміністрації Донецька заявив, що вогонь вівся, за попередніми даними, із HIMARS. У місті працювала російська ППО.

Фото: скриншот

Станом на 13:37 у місті тимчасово призупинили рух автобусів і тролейбусів по вулиці Артема (головна вулиця Донецька, — ред.)

Фото: скриншот

О 13:40 російські Telegram-канали писали, що в результаті обстрілу нібито пошкоджено дитсадок у Куйбишевському районі.

Фото: скриншот

Також про пожежу після обстрілу повідомляли в Червоногвардійському районі тимчасово окупованої Макіївки.

Нагадаємо, 19 лютого над Донецьком і Макіївкою працювала ППО, а мешканці міст чули звуки прильотів. За даними, моніторингового каналу Monitor, у Макіївці уражено російську нафтобазу.

Також 19 лютого вибухи лунали в тимчасово окупованому Маріуполі. На узбережжі Азовського моря міг упасти російський літак.