Проти цивільних Польщі готують провокацію, в якій звинуватять Росію та Білорусь, — Лукашенко

Екстремістські акції, за словами білоруського політика, повинні організувати "бойовики, які перебувають на території України, Польщі та Литви".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що польська й американська розвідка готуються до провокацій проти цивільного населення Польщі. Політик провів нараду з керівним складом державних органів системи забезпечення національної безпеки, на якій озвучив відповідну заяву, повідомляє БелТА.

Він зазначив, що стосовно всіх сценаріїв уже є відповідна інформація. Екстремістські акції, за його словами, повинні організувати "бойовики, які перебувають на території України, Польщі та Литви".

"Готують великомасштабну провокацію проти цивільного населення Польщі, у якій звинуватять Росію та Білорусь", — заявив Лукашенко.

Він нагадав, що вже такі випадки в історії були. Як приклад Лукашенко пригадав дії керівника Третього Рейху Адольфа Гітлера, який організував таку операцію на кордоні з Польщею, щоб спровокувати початок воєнних дій.

Ситуація на кордоні України та Білорусі

Наприкінці січня армія Білорусі поблизу кордону з Україною встановила блокпости й задіяла ССО. Командування сусідньої держави стверджує, що в прикордонних регіонах заплановано навчання, до яких залучені бійці Сил спеціальних операцій і підрозділи БПЛА.

У ЗМІ 15 лютого повідомили, що в Білорусі запровадили режим контртерористичної операції в частині Гомельської області біля кордону з Україною. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, активних дій на білорусько-українському кордоні не фіксується.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко 16 лютого заявив про затримання української диверсійно-розвідувальної групи. За його словами, українці нібито за допомогою БПЛА та болотами перейшли кордон і перекидали вибухівку для скоєння диверсій.

Нагадаємо, 20 лютого Лукашенко назвав системи озброєння, із якими Білорусь готова до війни. У разі глобального конфлікту, зазначив політик, Мінську не слід розраховувати на дипломатичне врегулювання, а необхідно бути готовими до війни і ментально, і стратегічно.