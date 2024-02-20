Біля Роботиного ЗС РФ розстріляли трьох полонених військових НГУ (фото)

Під час наступу на Роботине окупанти захопили частину великого опорного пункту, де залишилися українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Ворог наказав військовим вийти з окопів та відкрив вогонь.

Біля Роботиного Запорізької області російські військові розстріляли українських військових. Про це повідомили аналітики DeepState 20 лютого.

"К*цапи знову розстріляли українських бійців, цього разу біля Роботиного", — йдеться у повідомленні.

18 лютого Збройні сили Російської Федерації наступали на Роботине з півдня та змогли захопити частину великого опорного пункту, де залишилося троє українських військових Третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан".

Роботино на карті

Аналітики наголосили, що окупанти вчергове знехтували правилами і звичаями війни, взяли в полон бійці НГУ та розстріляли.

У мережі опублікували відео з розстрілом українських бійців. У ролику видно, як на одній із позицій російські військові наказали двом бійцям НГУ вийти з окопів. Після цього противник відкрив вогонь та застрелив українців. Крім цього, ворог вистрілив ще в одного бійця, який лежав на землі.

Російські окупанти розстріляли українських бійців

Нагадаємо, 19 лютого у пресслужбі 110-ї окремої механізованої бригади повідомили, що російські військові обіцяли евакуювати поранених українських військових з укріпрайону "Зеніт" в Авдіївці Донецької області, проте розстріляли їх.

9 лютого в Офісі Генпрокурора розповіли, що в районі Кліщіївки Донецької області окупанти розстріляли беззбройного українського бійця, який вийшов до ворога з піднятими руками. Крім цього, російські військові вбили ще одного бійця, кинувши гранату в бліндаж.