"Після президентських виборів": Коваленко назвав 2 напрямки, де активізуються ЗС РФ

За словами військово-політичного оглядача, противник хоче розпочати більш інтенсивну мобілізацію, щоб набрати необхідну кількість людського ресурсу. Окупанти вірять, що це забезпечить їм наступальні можливості.

Російські окупанти продовжують активні дії на лінії фронту і після захоплення Авдіївки на Донеччині можуть планувати наступ ще на двох напрямках. Про це завив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо.TV" 20 лютого.

За його словами, найімовірніше, противник має намір продовжувати боротьбу на полі бою і може активізуватися біля Куп'янська Харківської області, а також у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

"Саме цими двома напрямками будуть займатися окупанти. Особливо тиск на наші позиції зросте після президентських виборів у Росії. Оскільки після виборів вони почнуть більш інтенсивну мобілізацію. Ця мобілізація дозволить їм до вересня набрати відповідну кількість людського ресурсу, щоб значно посилити можливості їхніх наступальних сил біля Куп'янська та Часового Яру", — заявив Олександр Коваленко.

Окремо експерт зазначив, що ЗС РФ хочуть ще відновити наступальні дії в напрямку міста Вугледар. На даному етапі окупанти там не надто активні, проте найближчим часом все може змінитися. Пов'язано це з тим, що вони концентрують там сили і засоби.

"Була думка, що вони взагалі могли почати наступальні дії в напрямку Вугледара до початку нового року. Однак зараз вони вичікують поки буде повністю захоплена Новомихайлівка. Потім вони планують далі просуватися з північного напрямку до Вугледара", — підсумував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що в 3-й ОШБр розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку. Бійцям ЗСУ вдалося встановити рекорд зі знищення ворожої піхоти, техніки за останні кілька днів перебування на Авдіївському напрямку. Командир підрозділу "Тегга" каже, що росіяни втратили 4 тисячі особового складу вбитими та пораненими.