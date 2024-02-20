МО РФ активно вербує ув'язнених жінок для участі у війні проти України: що їм обіцяють

Росіянкам пропонують бути снайперками і штурмовиками. За це їм обіцяють помилування.

В Росії зараз активно взялися за мобілізцію ув'язнених жінок. В колоніях почали проводити рейди з метої завербувати їх для участі у війні проти України. Про це пише Центр національного спротиву.

"За даними наших джерел у РФ активно проходить вербування ув’язнених жінок для участі у війні в Україні. Зокрема, впродовж останніх місяців МО РФ проводить роботу з ув’язненимиу жіночих виправних колоніях в різних регіонахРосії", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час таких візитів жінкам пропонують підписати контрактз Міноборони Росії тривалістю на один рік. Їм пропонують в основному бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика.

"У випадку згоди на підписання контракту, передбачається проходження двомісячної програми навчання, після закінчення контракту — помилування", — повідомили в ЦНС.

Нагадаємо, що для штурму українських позицій РФ завербувала десятки тисяч людей із країн Азії та Африки. За даними підпілля, на боці Москви воюють громадяни Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни Середньої Азії.

24 січня повідомлялося, що РФ завербувала найманців із Малайзії. У складі ЗС РФ були помічені кубинці, непальці, білоруси, серби та представники інших країн, де є заборона на найманство.