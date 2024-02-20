Розстріл бійців ЗСУ під Роботиним: Офіс генпрокурора почав розслідування

Окупанти наказали двом бійцям НГУ вийти з окопів. Після цього їх розстріляли і вбили ще одного, який лежав на землі. В Офісі генпрокурора вбивство полонених назвали порушенням Женеської конвенції.

Офіс генпрокурора України розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених поблизу Роботиного на Запоріжжі. Про це повідомляють на сайті відомства.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про подію стало відомо 20 лютого завдяки публікації відповідного відео в мережі. Окупанти розстріляли трьох бійців Нацгвардії, які перебували на опорному пункті після того, як вони здалися в полон.

Згідно із Женевською конвенцією, особи зі складу Збройних сил, які склали зброю, а також тими, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, поводяться за будь-яких обставин гуманно, без будь-якої дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи вірування, статі, походження чи майнового становища чи будь-якими іншими аналогічними критеріями.

Розстріл бійців НГУ під Роботиним 18 лютого: що відомо

Подія сталася 18 лютого під час наступу на Роботине. ЗС РФ захопили частину великого опорного пункту, де залишилися українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Ворог наказав військовим вийти з окопів та відкрив вогонь.

У ролику видно, як на одній із позицій російські військові наказали двом бійцям НГУ вийти з окопів. Після цього противник відкрив вогонь та застрелив українців. Крім цього, ворог вистрілив ще в одного бійця, який лежав на землі.

Обережно! Чутливий контент!

Нагадаємо, що поранені українські військові, яких лишили на позиції "Зеніт" в Авдіївці, зв’язувались з рідними. Один з бійців розповів, що йому пропонували кинути побратимів та тікати. Потім їх захопили росіяни і розстріляли.