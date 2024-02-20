"Зустрічали з каретою швидкої": Україна повернула з РФ і окупації 11 дітей, — Лубінець (фото)

За словами омбудсмена, серед маленьких українців у списку 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Відбувалася операція за посередництва Катару.

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій (ТОТ) 11 дітей. Найстаршому підлітку в списку 16 років. Про це написав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі 20 лютого.

За його словами, серед повернутих маленьких українців — 5 хлопчиків і 6 дівчаток. Примітно, що також у списках помітили двох рідних сестер-двiйняток, яким лише по два роки.

"Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років. Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися. Українців вдалося повернути з ТОТ і РФ за посередництва держави Катар і за підтримки ЮНІСЕФ, а також за сприяння в роботі Державної прикордонної служби", — заявив Дмитро Лубінець.

Розробкою шляху повернення та всіх інших процесів займався Офіс Омбудсмена разом із іншими органами державної влади. Відбувалося це після того, як рідні дітей подавали звернення до інституції, щоб повернути маленьких українців на батьківщину.

Під час повернення дітей був присутній також посол Катару в Україні Гаді Аль-Гаджрі.

Україні вдалося повернути 11 дітей із Росії та окупованих територій Фото: Дмитро Лубінець/Telegram Україні вдалося повернути 11 дітей із Росії та окупованих територій Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Дмитро Лубінець додав, що доля дітей трагічна, адже вони за своє життя встигли пережити окупацію рідних міст, бомбардування, поранення, а також смерті рідних.

Українська сторона продовжить працювати над тим, щоб українці возз'єднувалися з близькими на рідній землі.

"Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм "опікунів". Тепер українці вдома. Наше завдання не тільки подбати про логістичний, безпековий та інші напрямки повернення, але й надалі забезпечити отримання дітьми психологічної, гуманітарної допомоги, залучаючи до цього партнерів", — підсумував омбудсмен.

Україні вдалося повернути 11 дітей із Росії та окупованих територій Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Нагадаємо, 8 лютого відбувся черговий обмін полоненими, під час якого додому вдалося повернути 100 українських захисників. За словами президента, Україна робитиме все можливе, щоб обміни тривали, а додому поверталися наші воїни.