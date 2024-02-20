"Це інші умови": ЗС РФ змінили тактику на Авдіївському напрямку та продовжують штурми (відео)

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що окупанти наступають малими групами. Водночас, за його словами, кількість російських авіаударів упала в 30 разів.

ЗС РФ продовжують наступати в районі Авдіївки, але змінили свою тактику. Про це в ефірі телемарафону 20 лютого розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Це вже тактика малих штурмових груп із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Однак це інші умови, це вже поле. Тут наші захисники та захисниці мають трохи більше переваги на відкритій місцевості", — пояснив він.

Військовий повідомив, що за минулу добу ЗСУ відбили 9 ворожих атак. Проте, за його словами, російські штурми, скоріше, є "розвідкою боєм", ніж повноцінним продовженням наступу.

Україна будує лінію оборони на Авдіївському напрямку. Однак, як пояснив Лиховій, інформація щодо цього засекречена.

"Там є кілька ешелонів оборони, вони підготовлені", — лише зазначив військовий.

Він проінформував, що також РФ почала застосовувати помітно менше авіації в районі Авдіївки. За минулу добу російські окупанти завдали лише два авіаудари на всій протяжності операційної зони ОСУВ "Таврія".

"Це не йде ні в яке порівняння з минулотижневими показниками, коли ці числа сягали 73 (ударів, — ред.) за добу. Було понад 60, постійно коливалося десь від пів сотні до 70", — пояснив речник.

За його словами, потрібно дивитися на "продовження цієї тенденції", але причина може критися в знищенні російських літаків на Сході.

Коментар Дмитра Лиховія (про ситуацію на Авдіївському напрямку — з 1:03)

Нагадаємо, речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив у коментарі Фокусу, що ЗС РФ не зможуть активно просунутися після захоплення Авдіївки. Він підкреслив, що в боях за місто ворог зазнав значних втрат.

Водночас у Третій окремій штурмовій бригаді інформували, що російські війська мають достатньо ресурсів для просування на Авдіївському напрямку. Військові розкрили основний напрямок руху ворога.