"Падіння Авдіївки": до тисячі бійців ЗСУ могли потрапити в полон РФ під час відступу, — NYT

Значна кількість українських військових могла пропасти безвісти або потрапили в російський полон через те, що вихід ЗСУ з Авдіївки Донецької області було погано спланований та почався занадто пізно, розповіли журналісти.

Від 850 до 1000 українських військових могли бути захоплені російськими військовими або зникли безвісти під час відходу з Авдіївки Донецької області. Про це повідомило видання New York Times.

Наразі підрахунок того, скільки українців потрапило в полон чи зникло безвісти, різниться. Проте двоє солдатів заявили, що це може бути від 850 до 1000 військових. За словами американських офіційних осіб, втрата Авдіївки не є серйозною стратегічною невдачею, оскільки успіх окупантів не обов'язково призведе до краху української оборони, та наврядчи росіяни зможуть продовжити наступ. Журналісти зазначили, що взяття в полон сотень бійців може змінити це.

Американські офіційні особи повідомили, що серед українських військових погіршився бойовий дух ще після контрнаступу у 2023 році та відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В результаті українська армія має проблеми з наймом. Тоді як втрата військових, що мають досвід бойових дій, "посилить потребу в додаткових військах".

"У результаті падіння Авдіївки може виявитися важливішим, ніж здавалося спочатку", — йдеться у повідомленні.

Чому така кількість бійці потрапила в полон

За словами солдатів та західних офіційних осіб, "нездатність здійснити впорядкований відхід" з Авдіївки та "хаос" призвів до того, що оборона зруйнувалася, а значна кількість військових потрапила в полон. Вони наголосили, що вихід було погано сплановано, та він почався надто пізно.

Втрати ЗС РФ в Авдіївці

За інформацією українських чиновників, ЗС РФ зазнали великих втрат у бою. Зокрема, були вбиті та поранені тисячі російських військових.

Чи можна було вивести військо без значних втрат

Американські стратеги вважають, що вивести військо без значних втрат складно, проте можливо, якщо робити це "у свідомій, неквапливій операції".

"Для українців виклик відходу з Авдіївки ускладнювався тим, що Росія оточила місто майже з трьох боків. Одна дорога з твердим покриттям була найбільш життєздатним шляхом у місто та з нього", — зазначили журналісти.

ЗМІ наголосили, що цей маршрут, "дорога життя", опинився під прямою загрозою на початку лютого, що в результаті зробило відхід "набагато небезпечнішим".

Видання з посиланням на військових додало, що деякі підрозділи ЗСУ могли відступити раніше, ніж інші, що "поставило залишені частини під загрозу оточення росіянами".

Нагадаємо, 20 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗС РФ наступають в районі Авдіївки Донецької області, проте за іншою тактикою. Зокрема, ворог використовує малі штурмові групи із застосування невеликої кількості бронетехніки.

Того ж дня заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявив, що окупанти мають достатньо сил та засобів для подальшого просування на Авдіївському напрямку. Противник обрав основний напрямок для себе, а саме селище Ласточкине Донецької області.