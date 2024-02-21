Шойгу заявив про захоплення Кринок у Херсонській області: у ЗСУ відреагували

За даними командування Сил оборони півдня, противник за добу лише раз намагався провести штурмові дії на лівобережжі Дніпра в Херсонській області, однак після втрат був змушений відступити.

Повідомлення російської сторони про те, що окупантам вдалося взяти під свій контроль населений пункт Кринки в Херсонській області не відповідають дійсності. Про це заявили представники Сил оборони півдня 20 лютого.

За даними командування, штурмові дії противника на лівому березі Дніпра в Херсонській області не мають жодного успіху, у зв'язку з чим росіяни вдалися до маніпуляцій і фальсифікації фактів.

"Військово-політичне керівництво країни агресора заявило про зачистку плацдарму на лівому березі Дніпра. Офіційно повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності. Сили оборони півдня України продовжують утримувати зайняті позиції, завдаючи значних втрат ворогу", — йдеться в повідомленні.

У Силах оборони півдня спростували російські заяви про окупацію Кринок Фото: Скриншот

Окремо було зазначено, що у ЗС РФ протягом дня була єдина спроба штурму, однак через суттєві втрати вони були змушені відступити на заздалегідь підготовлені позиції. З них вони фальшиво і повідомляють про те, що плацдарм ЗСУ був нібито знищений, проте в реальності у них немає можливості виконати завдання, яке перед ними поставило командування.

За кілька годин до цього міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним, як передає російське медіа ТАСС. На переговорах очільник ворожого оборонного відомства заявив, що населений пункт Кринки нібито було зачищено від українських захисників. Жодних доказів з його боку надано не було.

У Силах оборони півдня спростували російські заяви про окупацію Кринок Фото: Скриншот

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що в ОК "Південь" розповіли про складнощі у ЗС РФ під Кринками. За словами Наталії Гуменюк, за добу фіксується 5 спроб штурмів із двох або трьох сторін із метою вибити українських воїнів із населеного пункту, але вони безуспішні.