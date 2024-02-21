"Ми повибивали їм зуби": Данілов оцінив можливості повторного наступу РФ на Київ (відео)

За словами секретаря РНБО, не буде такого, що росіяни "пануватимуть" в Україні. Він підкреслив, що за 2 роки повномасштабного конфлікту ЗСУ знищили той російський потенціал, який у них був у лютому 2022-го.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наразі у російській армії не ті можливості, які були станом на лютий 2022 року та прокоментував можливість повторного наступу на Київ. Про це він розповів на інтерв'ю Наталі Мосейчук у YouTube.

За словами Данілова, на сьогодні у росіян немає того військового потенціалу, який вони мали у лютому 2022 року.

"Не буде такого, що вони тут пануватимуть. Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості. За ці 2 роки війни ми повибивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає", — каже секретар РНБО.

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Крім того, Данилов згадав й звернення росіян за підтримкою до Ірану та Північної Кореї.

"Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР чи Ірану", — додав він.

Нагадаємо, раніше очільник Служби розвідки при Міністерстві оборони Норвегії віцеадмірал Нільс Андреас Стенсенс заявив, що Росія "бере гору" у військовому плані в Україні завдяки підтримці з боку КНДР і Китаю. Києву знадобиться "суттєва" військова допомога Заходу, аби переломити ситуацію на фронті.

Окрім цього, видання The New York Times писало, що влада Росії, можливо, в обмін на ракети й боєприпаси намагається допомогти Пхеньяну отримати доступ до міжнародної фінансової системи. Аналіз британського аналітичного центру безпеки показує, що Пхеньян відправив Москві до 2,5 мільйона боєприпасів.