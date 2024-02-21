"Здав Авдіївку": росіяни поширюють новий фейк про Сирського

За даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, щоб уникнути оточення і збереження життя та здоров'я військовослужбовців Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення наших підрозділів із міста. Відомство називає "маячнею" заяви росіян про те, що головнокомандувач ЗСУ "здав Авдіївку".

Російські пропагандисти активно поширюють дезінформацію, стверджуючи, що новий головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський "здав" місто Авдіївку російським збройним силам. Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

У джерелі назвали таке твердження "маячнею" і наголосили, що місто ніхто не "здавав", і втрати окупантів тому яскраве підтвердження.

Зокрема, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оголосив про значні втрати у російських збройних сил на авдіївському напрямку. Згідно з його даними, з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року противник втратив 47 186 осіб.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, з метою уникнення оточення і збереження життя та здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення про виведення наших підрозділів із міста та перехід до оборони на більш вигідних рубежах", — зазначав головнокомандувач Сирський.

Також нагадаємо, що Росія активно поширює фальшиві акаунти в соціальних мережах, які нібито належать головнокомандувачу Збройних Сил України Олександру Сирському, з метою дискредитації його авторитету.

8 лютого Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ став генерал-полковник Олександр Сирський.

Президент зазначив, що очікує від Сирського розробку детального плану дій ЗСУ на 2024 рік, зокрема він має бути реалістичним і враховувати поточну ситуацію на фронті.

А також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ще до призначення на нову посаду дав інтерв'ю, під час якого повідомив про новий етап війни, цілі України, а також співвідношення втрат на фронті.