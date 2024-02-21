ЗС РФ готуються до нового масованого удару по Україні, — Гуменюк (відео)

Над прифронтовими регіонами й акваторією Чорного моря активізувалися ворожі розвідувальні БПЛА, які збирають інформацію.

Російські окупанти наразі проводять авіарозвідку на Півдні України, що свідчить про їхню підготовку до масованої атаки. Про це в ефірі "24 Каналу" розповіла начальниця координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

Як зазначила речниця, про такі плани ворога може свідчити активізація розвідки дронів над акваторією Чорного моря, хоча після збиття українськими військовими винищувачів РФ окупанти вже не так активно використовують авіацію в цьому регіоні.

"Вони (окупанти, — ред.) дуже добре засвоїли уроки минулого року, зокрема коли наприкінці 2023-го втратили один літак на суходолі та два над морем. Тому вони зараз не дуже активні із застосуванням ворожої тактичної авіації, хоча час від часу над акваторією Чорного моря ризикують збирати інформацію", — уточнила Гуменюк.

Однак, за словами речниці, коли розвіюється туман, очевидно, що над прифронтовими територіями небо дуже насичене ворожими безпілотниками, які збирають інформацію. Гуменюк додала, що напередодні два такі розвідувальні дрони типу "Куб" і ZALA було знищено.

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар… Ми продовжуємо відстежувати ситуацію", — наголосила Гуменюк.

Атаки Росії у ніч на 21 лютого

У ніч на 21 лютого окупанти атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, керованою авіаційною ракетою Х-59, чотирма крилатими ракетами Х-22 та 19 ударними безпілотниками тип Shahed.

У результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та 13 із 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА не досягла своїх цілей.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Крім того, за словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, цього разу можна сказати, що льотчику Су-35 пощастило – він зманеврував і більше не ризикує.

"А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "Вечного полета, братья". Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався", — зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч на 20 лютого російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, керованою авіаційною ракетою Х-31 та 23-ма ударними безпілотниками типу Shahed.