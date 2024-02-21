Залужний планував вивести війська з Авдіївки раніше, втрати були б менші, – Кривонос (відео)

Генерал-майор запасу ЗСУ стверджує, що розвідка не виконала завдання, адже вчасно не виявила намагання ворога через підземні комунікації дістатися до українських позицій.

Колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний планував вивести війська з Авдіївки раніше. Про це повідомив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗС України (2016—2019), в інтерв’ю Даші Щасливій.

Він зазначив, що це не було остаточним фактором у рішення щодо зняття його з посади. Все ж наказ раніше відійти з міста, яке за будь-яку ціну намагалася захопити російські загарбники, врятував би більше життів.

"Те, що Залужний хотів виводити наші війська з Авдіївки, так воно і є", – повідомив Кривонос.

З його слів, у головкома з президентом існувало достатньо непорозумінь. Вже до ситуації в Авдіївці між посадовцями були певні суперечності.

На його думку, тримати місто безпосередньо вже не було сенсу. Кривонос зазначив, що розвідка не виконала завдання, адже вчасно не виявила намагання ворога через підземні комунікації дістатися до українських позицій.

Ситуація в районі Авдіївки

У звіті Генерального штабу ЗСУ від 21 лютого йдеться про те, що в районі Авдіївки тривають бої. Українські захисники відбили 13 разів ворожих атак. Це відбулося в околицях населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське.

Сили оборони України відбили також наступ противника в районі Бахмута. Біля села Іванівське російські окупанти здійснили дві атаки.

Нагадаємо, 21 лютого боєць 110-ї ОМБр Віктор Біляк розповів, що в Авдіївці укріпрайон "Зеніт" був однією з головних цілей російських військ. Цю позицію обстрілювали мінометами, танками, БМП і дронами-камікадзе. З його слів, дорогою до міста лежать близько десяти тіл загиблих бійців ЗСУ. Встановити їхні особи можна тільки методом виключення.