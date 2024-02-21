"Були два скиди з БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною": Тарнавський назвав втрати окупантів за добу

Окупанти намагалися здійснювати переміщення особового складу малими піхотними групами, але застосовували й швидкісні квадроцикли.

Російські війська здійснили 1151 артобстріл за минулу добу, в тому числі були двічі скинули з БПЛА боєприпаси із хімічною речовиною. Про це повідомив у Telegram Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Загалом здійснено 54 авіаудари, 103 удари дронами-камікадзе. Проведено 47 штурмових дій. На Оріховському напрямку окупанти здійснили марні спроби атак. Війська РФ намагалися здійснювати переміщення особового складу на швидкісних квадроциклах, а також малими піхотними групами.

"По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується", – повідомив він.

За добу 20 лютого втрати російських окупантів становили у живій силі 521 особу, в озброєнні та військовій техніці — 60 одиниць, не враховуючи дрони. Це 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артсистем, 12 автомобілів, 1 РСЗВ, 1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено й квадроцикл росіян.

Сили оборони України також зуміли ліквідувати 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів.

Звіт Тарнавського щодо ситуації на фронті 19 лютого

Окупанти 19 лютого повели 42 бойові зіткнення та здійснили 1040 артобстрілів. Водночас активність ворожої авіації минулої доби скоротилася.

Генерал Тарнавський розповів, що на Авдіївському напрямку війська РФ почали знову робити спроби наступальних дій малими штурмовими групами. На Мар'їнському напрямку ЗСУ стримують агресора неподалік від Георгіївки, Перемоги, Новомихайлівки.

Нагадаємо, 21 лютого у ГУР розповіли про страхи росіян та посилення угруповання військ РФ у прикордонні з Україною. На територію Бєлгородської області, як повідомив генерал-майор Вадим Скібіцький, російські загарбники відправили три батальйони з окупованого Маріуполя.