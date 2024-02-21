На одному з напрямів ЗС РФ атакували на квадроциклах, — Тарнавський

Атаки не дали ворогу результату, лише за добу лави ЗС РФ прорідили на понад півтисячі бійців. Проти сил оборони були застосовані заборонені боєприпаси.

ЗС РФ використовують для свого просування швидкісні квадроцикли. Деталями 21 лютого поділився у соцмережах командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

Російські окупанти безрезультатно намагались атакувати ЗСУ на Оріхівському напрямі. Противник рухався не лише малими піхотними групами, але й на швидкісних квадроциклах.

"По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується", — запевнив Тарнавський.

Він додав, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" загалом за добу ЗС РФ здійснили:

54 авіаудари;

1151 артобстріл;

103 удари дронами-камікадзе;

47 штурмів.

Двічі російські безпілотники скидали боєприпаси з хімічною речовиною. Це не завадило захисникам знищити 521 російського бійця та 60 одиниць озброєння та техніки (без урахування БПЛА).

Зокрема, було ліквідовано:

6 російських танків;

34 бойові бронемашини;

6 артсистем;

1 РСЗВ;

12 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки.

Окрім того, українські війська знищили один ворожий квадроцикл.

"Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 233 БПЛА різних типів", — додав Тарнавський.

Нагадаємо, ЗС РФ не вперше застосували хімічну зброю. Раніше про те, що російські війська вдаються до заборонених методів ведення війни, повідомляв командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський. Проти захисників на Куп’янському напрямі використовували гази.

У ДПСУ інформували, що у Донецькій області російські дрони скидали аерозольні гранати. Такі гранати не вважаються летальними боєприпасами, але здатні суттєво підірвати боєздатність бійців.