Ядерна ракета ледь не впала на підводний човен із міністром оборони Британії: що відомо

Ракету Trident II без бойової частини запустили з підводного човна HMS Vanguard, на якому був глава Міноборони Грант Шеппс. За словами журналістів, ракета відокремилася від підводного човна, але потім впала в океан і затонула.

Напередодні, 20 лютого, випробування британської ядерної ракети Trident пішли за незапланованим сценарієм: ракета впала в океан за кілька метрів від британського підводного човна, з якого її запустили. Про це повідомляє The Sun.

Це вже другий невдалий тест ядерної ракети поспіль після запуску у 2016 році.

Ракетну систему Trident II без бойової частини запустили з підводного човна HMS Vanguard, на якому перебував міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс разом з адміралом сером Беном Кейєм. Глава Міноборони підтвердив випадок, що стався 30 січня біля узбережжя Флориди, але також додав, що все ж вважає британську стратегію ядерного стримування ефективною. Щобільше, систему Trident він назвав надійною зброєю.

Запуск ракети UGM-133A Трайдент II

"Вона відокремилася від підводного човна, але потім просто бултихнулася поруч із ними", — посилаються журналісти на свої джерела. Повідомляється, що якби умови були бойовими, а не тестовими, запуск ракети пройшов би успішно.

Повідомляється, що 30 січня команда на атомному підводному човні виконувала завдання в рамках навчань за сценарієм "судного дня". Ракета піднялася в повітря внаслідок стисненого газу в пусковій трубі. Але прискорювачі першого ступеня не спрацювали, і 58-тонна ракета з несправжніми боєголовками впала в океан і затонула.

У цей час підводний човен HMS Vanguard перебував під водою на глибині запуску, ракета його не зачепила.

Після інциденту почали з'ясовувати, що пішло не так. Ракету, в якій присутні секретні технології, вирішили дістати з дна біля порту Канаверал (штат Флорида).

За словами журналістів, подія викликає питання, представники Міноборони опинилися в незручному становищі, оскільки йдеться про ядерні можливості Великої Британії. Ракета Trident — найпотужніша зброя, яку має країна, і остання лінія оборони.

Запуск ракети

Реакція Міноборони

У британському Міноборони заявили, що HMS Vanguard і її екіпаж виконали всі завдання і довели, що можуть брати участь в операції Trident згідно з принципом безперервного стримування (Continuous At-Sea Deterrent, тобто щонайменше одна субмарина завжди перебуває на патрулюванні).

"Уряд абсолютно впевнений у тому, що британське ядерне стримування залишається ефективним, надійним і страхітливим", — заявив міністр Шеппс, додавши, що Велика Британія зможе застосувати ядерну зброю, якщо це коли-небудь знадобиться. Так, за його словами, можна буде запобігти найнебезпечнішим загрозам національній безпеці та захистити Велику Британію і союзників по НАТО.

У заяві також уточнюється, що під час тестування не все йшло за планом.

"Ми виходимо з міркувань національної безпеки й не можемо повідомити всі подробиці. Проте ми впевнені, що ця аномалія пов'язана з конкретним тестом і ніяк не впливає на надійність ракетних систем Trident та їхній арсенал. Британське ядерне стримування залишається безпечним і ефективним", — йдеться в заяві.

Ці випробування мали стати останніми, після яких HMS Vanguard — один із чотирьох британських атомних підводних човнів — повернули б до складу британського флоту ядерного стримування після капремонту вартістю 500 мільйонів фунтів стерлінгів (583 млн євро). Роботи тривали три роки.

Раніше в лютому Національне агентство геопросторової розвідки США (NGA) випустило попередження для кораблів, в якому описувався очікуваний курс ракети Trident II. Вона мала пролетіти близько 6 км і впасти в море між Бразилією і Західною Африкою.

Попередній пуск Trident II

Вісім років тому британський Королівський флот уже проводив випробування неозброєної балістичної ракети Trident II D5 на підводному човні HMS Vengeance — після серйозного збою в системі ракета полетіла не туди. Замість того, щоб досягти мети в південній Атлантиці біля узбережжя Західної Африки, вона полетіла над територією над США й автоматично самознищилася.

Тоді джерела в Міноборони повідомили The Guardian, що ракета сама по собі не була несправна, а відхилилася, тому що їй задали неточні параметри.

Нагадаємо, що в соцмережах Китаю виклали секретні знімки з випробувань нового суперавіаносця Fujian. Незаконна публікація кадрів цього корабля в КНР загрожує тюремним терміном.

Також повідомлялося, що, за даними Bloomberg, Росія може запустити ядерну зброю в космос уже цього року.