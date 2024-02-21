Фінансував "ДНР": затримали співвласника ливарного заводу в Макіївці (фото)

В бюджет російських найманців ливарний завод в Макіївці сплатив майже 37 млн російських рублів.

Одного зі співвласників ливарного заводу в окупованій Макіївці Донецької області затримали правоохоронці. Про це повідомило Державне бюро розслідувань у Telegram.

Підозру було повідомлено двом співвласникам підприємства, а також двом працівницям заводу за фактом фінансування терористичної організації "ДНР". Як виявилося, батько та син організували відповідну роботу заводу після початку тимчасової окупації російськими військами Донеччини у 2014 році.

Підприємство перереєстрували відповідно до вимог "нової влади". До Росії відправляли продукцію. В документах при цьому вказували іншого виробника. Згодом її збували у РФ та через фірми-прокладки в Україні.

Необхідну документацію для вивезення продукції з окупованих територій готували працівниці заводу. Вони укладали контракти та здійснювали комунікацію з реалізації.

Підприємство й надалі сплачувало податки, але вже в бюджет російських найманців. Загалом було сплачено майже 37 млн російських рублів.

Одного зі співвласників, а саме батька, 15 лютого 2024 року було викрито та повідомлено про підозру. Він у цей момент перебував на підконтрольній Україні території. Його сину та двом працівницям заводу про підозру було повідомлено заочно, оскільки вони досі перебувають на окупованих територіях.

Фото: державне бюро розслідувань

Нагадаємо, 30 січня у Дніпрі затримали ексбойовика "ЛНР", який шпигував за ППО та наводив ворожі ракети. Підозрюваний за гроші збирав інформацію про важливі об'єкти та комплекси протиповітряної оборони. У СБУ кажуть, що затриманий навів ворожі ракети під час обстрілу Дніпра 29 грудня минулого року. За свою "роботу" підозрюваний отримував гроші на свою банківську картку.