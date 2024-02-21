РФ вздовж кордону з Україною розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер", — ГУР

ЗС РФ зробили додаткову тактичну групу й до наявних ракетних комплексів додали ще два.

Російські війська збільшили кількість пускових ракетний установок "Іскандер" на кордоні з Україною. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс Україна" розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Так, у вересні 2023 року він повідомляв про 46 розгорнутих пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Зараз, за інформацією ГУР, їхня кількість зросла.

"Додалися ще дві пускові установки. Набагато змінитися не може. Виробництво в них маленьке. 46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", — сказав Скібицький.

Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ракетні комплекси "Іскандер" необхідно доопрацювати з урахуванням досвіду їх застосування в Україні — зробити важчою боєголовку — до 800 кг, а дальність польоту збільшити до 1000 км.

Також повідомлялося, що Німеччина поставила Києву систему ППО Skynex, очікується постачання ще чотирьох IRIS-T SLM. Німеччина постачає Україні військову техніку та озброєння зі складів Бундесверу та оборонних підприємств — постачання фінансується урядовими коштами для посилення обороноздатності.