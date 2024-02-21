Постачання іранських балістичних ракет у Росію: в ГУР прокоментували

За даними ЗМІ, арсенал російських військ поповнився на приблизно 400 ракет типів Fateh-110 і Zolfaghar. Джерело у спецслужбах назвало ці постачання малоймовірними.

У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України відреагували на опубліковану у ЗМІ інформацію про постачання іранських балістичних ракет в Росію. Про це відомо з коментаря представника відомства Андрія Черняка виданню "РБК-Україна" від 21 лютого.

Представник української розвідки запевнив, що дані про постачання ракет перевіряють, і ситуацію відстежують.

Водночас неназваний співрозмовник журналістів у спецслужбах зазначив, що передача іранської балістики Москві малоймовірна. З його слів, наразі такі факти українськими спецслужбами не фіксувалися.

Іран поставив у Росію балістичні ракети: що вже відомо

21 лютого у Reuters з посиланням на іранські джерела повідомили, що РФ отримала приблизно 400 ракет. Зокрема, йдеться про балістичні ракети типів Fateh-110 і Zolfaghar. За даними ЗМІ, країни домовились про постачання ще наприкінці 2023 року.

Фото ракети Fateh-110 Фото: Getty Images Фото ракети Zolfaghar Фото: Getty Images

Експерти пояснили, що ймовірно надані Росії балістичні ракети зможуть уражати цілі на відстані 300-700 кілометрів. Це озброєння вважається високоточним та може використовуватись для ударів по військових цілях в операційній глибині.

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