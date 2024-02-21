"FPV-дрони творять дива": ЗСУ вибили окупантів з раніше захопленої позиції під Роботиним

Військовий зазначив, що за інформацією від різних бригад, противник накопичує великі ресурси на Запорізькому напрямку.

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Сили оборони України в районі Роботиного на Запоріжжі змогли вибити окупантів з позиції, яку ті захопили напередодні. Про це 21 лютого повідомив в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс" з посиланням на інформацію, отриману від бійця 118 ОМБр.

"П**дори підійшли до Роботино на одну посадку ближче, але станом на сьогоднішній ранок їх виперли навіть з тієї посадки. Артилерія у відмінній взаємодії з піхотою та FPV-дрони творять дива та повністю контролюють обстановку", — розповів він.

Військовий зазначив, що за інформацією від різних бригад, противник накопичує великі ресурси на Запорізькому напрямку.

"Зараз ми спостерігаємо лише "розвідку боєм", великі битви ще попереду. Віримо та допомагаємо наших хлопця, хто як може", — написав "Алекс".

Інший військовий ЗСУ молодший сержант ЗСУ, 24 ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі "Говорять Снайпер" повідомив, що окупанти на Запорізькому напрямку прослуховують рації українських захисників і створюють їм проблеми.

"На Запорізькому напрямку аеророзвідка у п**орів добре працює і рації вони наші слухають добре. МО має працювати над запуском виробництва своїх рацій, на "цифрі". На одній з ділянок жодна вигрузка провізії та піхоти не проходить без супроводу п*дорських скидів, постійно 300-ті є", — написав він.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 лютого повідомлялося, що на Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Нагадаємо, що 18 лютого під час наступу на Роботине ЗС РФ захопили частину великого опорного пункту, де перебували українські бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан". Окупанти наказали військовим вийти з окопів і розстріляли їх.