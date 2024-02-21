ЗС РФ можуть дійти до міста Дніпро: в ЗСУ розповіли про тактику наступу ворога (відео)

На фронті російські військові використовують велику кількість техніки, артилерії, FPV-дронів та особовий склад. Зі слів офіцера 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Володимира Ращука, невідомо, скількох людей ворог може кинути для наступу.

Збройні сили Російської Федерації наступають на багатьох напрямках. Офіцер 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Володимир Ращук вважає, що окупанти можуть дійти до міста Дніпро, якщо командування ЗСУ не ухвалюватиме серйозних рішень. Про це він повідомив під час ефіру "Новини.Live".

"Зараз на багатьох напрямках ворог наступає", — сказав Володимир Ращук.

За його словами, окупанти примінюють тактику, як в Маріуполі, Бахмуті та Авдіївці Донецької області. Ворог використовує велику кількість бойової техніки, артилерії, FPV-дронів та живу силу.

"Якщо не приймати якісь серйозні рішення, то скоро і в Дніпрі будуть, якщо не згрупуватися як на початку війни", — наголосив офіцер.

Крім цього, він розповів, що невідомо, скількох людей окупанти можуть кинути для подальших наступів.

"Це невідомо, скільки їм буде по барабану на своїх людей ще. Може вони дійсно 100 тисяч кинуть для того, щоб іти далі по одному напрямку, це ж абсолютно неадекватні потвори", — зауважив він.

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Ситуація на фронті: дані Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ за 21 лютого, на Авдіївському напрямку українські військові відбили 12 атак ЗС РФ поблизу Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області. Росіяни завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка, Ласточкине. Також ворог обстріляв з артилерії і мінометів близько 20 населених пунктів, зокрема Бердичі, Семенівка, Сєверне, Нетайлове.

Тоді як на Новопавлівському напрямку окупанти штурмових дій не вели. Натомість ворог завдав авіаударів у районах Урожайного та Старомайорського Донецької області, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів — Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське, Урожайне Донецької області.

Нагадаємо, 21 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що російські військові для просування використовують швидкісні квадроцикли. Він наголосив, що на Оріхівському напрямку окупанти намагалися безрезультативно атакувати ЗСУ.

Також у Командуванні сил підтримки ЗСУ показали, як будують фортифікації для зупинки просування росіян. Зокрема, робота триває 24 години на добу сім днів на тиждень із залученням "усіх наявних ресурсів".