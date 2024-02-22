"Ми ж попереджали": Сили оборони показали момент удару по полігону на Херсонщині (відео)

За даними аналітиків DeepState, під удар потрапили окупанти з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти і 81-го самохідно-артилерійського полку.

Сили оборони півдня України підтвердили удар по полігону в Херсонській області, на якому перебували військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба командування в Telegram.

У публікації йдеться про те, що, за деякими даними, керівництво угруповання російських окупаційних військ "Дніпро" прибуло на полігон у Херсонській області, щоб "подивитися, як будуть "зачищати" Кринки".

"Приєдналися до феєричного шоу. Ми ж попереджали: горіти вам у пекельному вогні... Сказано — зроблено!", — йдеться в публікації.

Сили оборони також опублікували відео, на якому зафіксовано момент удару по скупченню окупантів.

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За інформацією DeepState, згаданий полігон розташований біля села Подо-Калинівка в Ювілейній сільській громаді Херсонського району Херсонської області.

Як зазначають аналітики, судячи з даних, опублікованих у мережі, під удар потрапили російські військовослужбовці з 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї окремої бригади морської піхоти і 81-го самохідно-артилерійського полку.

Нагадаємо, 21 лютого низка російських Telegram-каналів повідомили, що ЗСУ вдарили по полігону в Херсонській області. Удар по полігону підтвердили заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась, блогер Сергій Стерненко та військовослужбовець Анатолій "Штірліц" Штефан.

Раніше, 20 лютого, Євген Карась також зазначив, що російські окупанти зазнали великих втрат після ракетного удару по одному з військових полігонів у Донецькій області, на якому проводили навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади.