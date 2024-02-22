Збито сім російських літаків за тиждень: генерал ЗСУ пояснив, як це можливо

На думку генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, виділені ракети призначаються не тільки для знищення винищувачів, а насамперед для протиракетної оборони країни, що на сьогодні — принципове питання.

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, як українським бійцям вдалося збити за останній тиждень сім літаків ворога. Про це пише видання oboz.ua.

Як припустив генерал, після подій в Авдіївці українське командування ухвалило рішення про активізацію роботи по літаках противника, які завдавали масованих авіаударів по обороні міста, і виділило для цих цілей певну кількість зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

"У нас є невелика кількість зенітних ракетних комплексів великої дальності, такі як Patriot, SAMP/T, і вбудована система за програмою FrankenSAM, які можуть діяти до 150 кілометрів на середніх-великих висотах", — зазначив Романенко.

У боротьбі з російською авіацією, наголосив він, українські ЗРК влаштовують успішні "засідки" насамперед на "сушки" — літаки Су-34, які є носіями КАБів — керованих авіаційних бомб, і Су-35, винищувачів прикриття.

Карта відомих місць, де фіксували збиті літаки і льотчики вмикали сигнал тривоги (на основі даних Повітряних сил ЗСУ) Фото: Deep State

Водночас генерал зазначив, що виділені ракети призначаються не тільки для знищення винищувачів, а насамперед для протиракетної оборони країни, що на сьогодні — принципове питання.

При цьому він додав, що дії протиповітряної оборони, як показують останні результати, досить ефективні.

Війна в небі

У середу, 21 лютого, Сили оборони знищили черговий ворожий винищувач, який став сьомим за рахунком тільки за один тиждень. Усі сім російських винищувачів було збито на східному фронті.

Згідно з даними Генштабу, українські військові станом на 21 лютого 2024 року вже знищили 338 літаків, 325 гелікоптерів і 7560 БПЛА російської армії.

Як нещодавно заявив італійський військовий експерт Томас Тейнер, одна з батарей американської системи ЗРК Patriot, передана Україні Німеччиною, успішно збила 18 російських гелікоптерів і літаків, серед яких 3 Мі-8, 1 Су-24, 9 Су-34, 3 Су-35, 1 А-50, Іл-22М (пошкоджений).

Нагадаємо, Фокус наводив думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, який вважає, що Україна почала реалізовувати концепцію "Зони заборони доступу" (Anti Access/Area Denial або скорочено A2/AD).