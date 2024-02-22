Їхали підписувати контракт: українським футболістам вручили повістки в ТЦК

Власник клубу "Кудрівка" Роман Солодаренко зазначив, що через щільний графік і постійні збори футболісти змушені переміщатися українськими регіонами і під час цього процесу гравцям можуть вручити повістки до військкомату.

Власник Чернігівської футбольної команди "Кудрівка" Роман Солодаренко розповів, як його новачки потрапили під мобілізацію. Їм вручили повістки в ТЦК і СП, коли ті їхали підписувати контракт. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Tribuna.com.

"У мене два футболісти їхали підписувати контракт — отримали повістки", — сказав він.

Солодаренко також зазначив, що нині футболісти величезну надію покладають на президентів клубів, щоб ті їх захистили від мобілізації.

"Але як це робити — поки що не розуміємо і не знаємо. Якщо під час чемпіонату, наприклад, 2–3 основних гравці заберуть, то як тоді команді грати", — дивується Солодаренко.

На момент публікації матеріалу пресслужба Чернігівського обласного ТЦК не коментувала інформацію про вручення повісток футболістам ФК "Кудрівка".

Нагадаємо, в грудні 2023 року в ЗМІ повідомили, що в Києві мобілізація дійшла до місцевих футболістів. Гравці футбольного клубу "Оболонь", команда якого виступає в Українській прем'єр-лізі, отримали повістки від ТЦК.

Пізніше у ФК "Оболонь" відреагували на поширення в мережі інформації про вручення повісток 25 членам клубу і називали поширені заяви такими, що не відповідають дійсності.

Крім того, український футболіст клубу "Дніпро-1" Олександр Філіппов розповів про життя в рідній Авдіївці, де ще нещодавно проживала вся його родина.