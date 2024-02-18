"Моя сім'я втратила все": український футболіст Філіппов розповів про життя в рідній Авдіївці

Олександр Філіппов народився та виріс в Авдіївці, де ще до травня 2022 року проживала вся його родина.

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Український футболіст клубу "Дніпро-1" Олександр Філіппов розповів про життя в рідній Авдіївці, де ще нещодавно проживала вся його родина. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню Tribuna.com.

"Моя сім'я все втратила. Мама виїхала ще в травні 2022-го року. Важко пояснити, але, я думаю, ви бачили всі фотографії й інших міст — і Маріуполя, і Бахмута. Авдіївка — це дуже маленьке містечко. Ви бачите й читаєте новини, щодня там по 50, по 40 авіабомб скидають. Як ви думаєте? Там уже каменя на камені не залишилося", — сказав він.

Також Філіппов розповів, що Авдіївка — це промислове маленьке містечко, яке раніше було пов'язане з Донецьком.

"Скільки в нас, 35 тисяч осіб. Це було красиве, дуже затишне, дуже приємне містечко. Я поїхав, коли мені було 12-13 років, уже почав займатися футболом і жив у спортивному інтернаті в Донецьку. Але з радістю завжди повертався на вихідні", — згадав своє дитинство футболіст.

Нагадаємо, 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять із Авдіївки. За його словами, це необхідно для того, щоб не допустити оточення ворогом. При цьому командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомляв, що військові вже залишили місто й вирушили на заздалегідь підготовлені позиції.

Також командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за чотири місяці інтенсивної фази бойових дій під час Авдіївської оборонної операції противник зазнав втрат, що перевищують 47 тисяч військовослужбовців.