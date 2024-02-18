"Моя семья потеряла все": украинский футболист Филиппов рассказал о жизни в родной Авдеевке

Александр Филиппов родился и вырос в Авдеевке, где еще до мая 2022 года проживала вся его семья.

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Украинский футболист клуба "Днепр-1" Александр Филиппов рассказал про жизнь в родной Авдеевке, где еще недавно проживала вся его семья. Об этом он сообщил в интервью изданию Tribuna.com.

"Моя семья все потеряла. Мама выехала еще в мае 2022-го года. Трудно объяснить, но, я думаю, вы видели все фотографии и других городов – и Мариуполя, и Бахмута. Авдеевка – это очень маленький городок. Вы видите и читаете новости, каждый день там по 50, по 40 авиабомб сбрасывают. Как вы думаете? Там уже камня на камне не осталось", — сказал он.

Также Филиппов рассказал, что Авдеевка — это промышленный маленький городок, который ранее был связан с Донецком.

"Сколько у нас, 35 тысяч человек. Это был красивый, очень уютный, очень приятный городок. Я уехал, когда мне было 12-13 лет, уже начал заниматься футболом и жил в спортивном интернате в Донецке. Но с радостью всегда возвращался на выходные", — вспомнил свое детство футболист.

Напомним, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные выходят из Авдеевки. По его словам, это необходимо для того, чтобы не допустить окружения врагом. При этом командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщал, что военные уже покинули город и отправились на заранее подготовленные позиции.

Также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что за четыре месяца интенсивной фазы боевых действий в ходе Авдеевской оборонительной операции противник понес потери, превышающие 47 тысяч военнослужащих.