"Окупанти дуже зляться": у Бердянську вранці вибухнув автомобіль (фото)

Голова МВА Вікторія Галіціна зазначила, що гучний звук чули в більшості мікрорайонів міста. За словами місцевих, російські військові між собою кажуть, що вибухівку скинули з дрона.

В окупованому Бердянську Запорізької області зранку 22 лютого було гучно. Поблизу заправки вибухнув автомобіль. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

За її словами, приблизно о 6:50 в Бердянську пролунав вибух, який бердянці чули в більшості мікрорайонів міста.

"Мешканці повідомляють про вибух, який чуло все місто. Сподіваємось, результативний", — написала Галіціна.

Як додає голова МВА, за уточненою інформацією, вибухнув автомобіль в районі заправки БРСМ поблизу повороту на вулицю 8-го Березня.

Вона додала, що окупанти оточили цю ділянку, рух автотранспорту перекрито.

"Закликаємо бердянців бути обачними та уникати контактів з окупантами. Ймовірні обшуки автомобілів на даній ділянці", — зазначає вона

У Бердянську вранці вибухнув автомобіль

Про те, що гучно у Бердянську було внаслідок вибуху автівки, пише й місцевий Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" з посиланням на повідомлення місцевих жителів.

За інформацією адміністраторів каналу, автівка знаходилась в районі парковки біля торгового центру "Амстор" (зараз "Улей") на проспекті Східний. Тому місцеві особливо чули звук вибуху у мікрорайонах Колонія, 8 Березня та Центр.

У Бердянську вранці вибухнув автомобіль

Крім того, як додають у дописі, після інциденту окупаційна поліція частково перекрила рух по Східному проспекту.

"Причина вибуху та чия це була автівка станом на зараз невідомо, але сподіваємось, що транспортний засіб постраждав не дарма", — йдеться у повідомленні.

У Бердянську вранці вибухнув автомобіль

Згодом на тому ж Telegram-каналі зʼявилась інформація від одного з місцевих жителів Бердянська. За його словами, російські військові між собою кажуть, що вибухівку нібито з дрона скинули на заправку БРСМ біля вищевказаного ТЦ "Амстор".

"Куди влучили незрозуміло: хтось каже, що у вивіску, хтось каже, що у машину. Але окупанти дуже зляться. Ниють, що це їм вітання з 23 лютого передали. І обурюються, як таке можливо! Вони ж у тилу", — розповідає місцевий.

У Бердянську вранці вибухнув автомобіль

Гучні вибухи підтвердили й у місцевому Telegram-каналі "Бердянск Перекличка".

Крім того, одна з підписників каналу також запевняє, що вибухнув автомобіль поблизу заправки за ТЦ "Амстор". Про це їй нібито повідомили співробітники, які проїжджали повз місце події.

У Бердянську вранці вибухнув автомобіль

Що про вибух кажуть в Росії

Окупаційні медіа пробують просувати свою версію вибуху. За інформацією "Лента новостей Бердянска" з посиланням на дані екстрених служб, вибух стався на одній із АЗС міста нібито під час проведення "регламентно-технічних робіт" та у результаті "необережного поводження з легкозаймистими речовинами".

"Внаслідок інциденту легкі поранення отримали два клієнти автозаправної станції", — пишуть у виданні.

У Бердянську вранці вибухнув автомобіль

Нагадаємо, 21 лютого радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в окупованому росіянами місті Маріуполь на Донеччині пролунали гучні вибухи. За кілька хвилин Андрющенко розповів деталі інциденту. За його інформацією, вибухало на залізниці.