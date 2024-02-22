ЗМІ ідентифікували понад 60 бійців РФ, яких ліквідували на полігоні під Волновахою (фото)

Військовослужбовець 36-ї мотострілецької бригади із Забайкалля підтвердив ліквідацію своїх побратимів і заявив про багатьох поранених. Українська сторона поки не коментувала удар по російському полігону на тимчасово окупованій Донеччині.

Щонайменше 68 російських військових загинули внаслідок імовірного удару ЗСУ по полігону у селі Трудівське на тимчасово окупованій території Донецької області 20 лютого. Видання "Важные истории" верифікувало загиблих.

В опублікованому списку імена 65 бійців 36-ї мотострілецької бригади із Забайкалля, ще трьох опізнати не вдалось. Видання стверджує, що достовірність списку підтвердив військовослужбовець цієї частини. За його словами, удар був такої сили, що "розлетілося все", "поранених було дуже багато", частину з них відправили до шпиталю Ростова-на-Дону.

Список загиблих російських військових Фото: Важные истории

Загиблі були в мережі в день атаки 20 лютого. У їхніх облікових записах починають з'являтися коментарі зі співчуттями. Наприклад, на сторінці Олександра Рустамова написали: "Царство небесне, Сашенька!", "Люблю тебе, татку, м'яких хмаринок". У січні 2024 року він збирав гроші від імені бійців 36-ї бригади на "обладнання для швидкої ефективної боротьби з повітряними цілями націоналістів".

загиблий Олександр Рустамов Фото: Важные истории

Крім того, "Важные истории" наводять допис Олексія Михалєва, який називає себе заступником командира батальйону спеціального призначення Східного військового округу.

"Вічна пам'ять братики, 20.02.2024, ця дата назавжди в моєму серці", — написав загарбник.

Фото: Важные истории

За даними видання, про велику кількість поранених та загиблих повідомляють і у волонтерських чатах.

Губернатор Забайкалля раніше заявив, що інформація про загибель військових "недостовірна та перебільшена".

Нагадаємо, 20 лютого ЗМІ писали, що Збройні сили України завдали удару по великій кількості російських солдатів під час шикування біля населеного пункту Трудівське Донецької області. Генштаб України офіційно поки не підтвердував цієї інформації.

21 лютого російські військкори у соцмережах повідомляли, що Сили оборони України вдарили по полігону на Херсонщині. Кількість загиблих сягнула майже сотню осіб.